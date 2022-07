Les frais de transaction Ethereum atteignent leur plus bas niveau en deux ans lors du grand lancement de la couche 2 | Cryptomonnaie

Arbitrum, le plus grand protocole de couche 2 d’Ethereum, a lancé une nouvelle chaîne pour les transactions à très faible coût.

La chaîne Arbitrum Nova est en direct sur le réseau principal et ouverte aux développeurs pour déployer des applications et des solutions avant le lancement public.

Les analystes pensent que le prix d’Ethereum pourrait récupérer les pertes et atteindre le niveau de 1 400 $.

Arbitrum Nova, la chaîne facilitant les transactions à très bas prix, a été mise en ligne le 11 juillet. Les développeurs peuvent déployer des applications et des solutions avant le lancement public de la chaîne. Le prix Ethereum est prêt à récupérer les pertes et à commencer la récupération.

Le plus grand réseau de couche 2 d’Ethereum lance des transactions à très faible coût

Arbitrum a annoncé le lancement d’Arbitrum Nova Chain, un grand pas en avant pour la communauté Ethereum. Comme Nova est opérationnel, deux chaînes Arbitrum fonctionnent en direct sur le réseau principal. Nova devrait être la solution de choix pour les jeux et les applications sociales sur le réseau Arbitrum, la plus grande couche 2 d’Ethereum.

Arbitrum One continuera à héberger des projets DeFi et NFT. De plus, le lancement de Nova a réduit le coût des transactions sur Arbitrum à un niveau ultra-faible. Nova est prêt à donner aux développeurs un accès égal pour que leurs applications soient prêtes pour le lancement public.

Arbitrum avait annoncé le lancement de la technologie AnyTrust plus tôt cette année, révélant que cela optimiserait le réseau pour des transactions hautement sécurisées et à très faible coût. Nova a appelé les constructeurs et les développeurs pour demander l’accès à la nouvelle chaîne de développement de solutions avant son lancement public.

La principale différence entre Rollups et AnyTrust est le degré de décentralisation et les coûts de transaction. AnyTrust est supérieur aux Rollups avec des transactions moins chères. Les réseaux développés sur AnyTrust, comme la chaîne Nova d’Arbitrum, peuvent donc prendre en charge des applications très sensibles aux coûts avec des attentes de volume de transactions élevées.

La prochaine étape d’Arbitrum est d’ouvrir la nouvelle chaîne à tout le monde et de tester la stabilité de Nova. Les utilisateurs finaux auront la possibilité de tester la chaîne Nova dans les semaines à venir.

Ethereum a été témoin d’une série de liquidations du jour au lendemain

Sur la base des données de Coinglass, Ethereum a vu 66,66 millions de dollars de liquidations du jour au lendemain. Une baisse du prix d’Ethereum a précédé une série de liquidations. Le prix des ETH a affiché des pertes de près de 8 % du jour au lendemain, atteignant le niveau de 1 062 $ au moment de la rédaction.

Liquidations totales à Ethereum

Les frais d’Ethereum ont atteint leur plus bas niveau en deux ans

D’après les données de Santiment, les frais de transaction moyens d’Ethereum ont chuté, passant sous le niveau de 0,90 $ pour la première fois en deux ans. Les frais de transaction moyens ont atteint 0,88 $, le niveau le plus bas depuis juillet 2020. Les experts ont conclu que la baisse du prix Ethereum est responsable de la baisse des frais sur le réseau.

Frais de transaction Ethereum

Les analystes prédisent une reprise du prix d’Ethereum au niveau de 1 400 $

Les analystes de Netcost-Security ont évalué le graphique des prix Ethereum et ont prédit une reprise du plus grand altcoin. Le prix d’Ethereum pourrait viser le niveau de 1 400 $ s’il atteint ces niveaux clés. Pour les objectifs de prix et les signes d’une reprise du prix Ethereum, regardez cette vidéo :