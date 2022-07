Prédiction des prix des crypto-monnaies : ondulation, Polygon et bitcoin – European Wrap 15 juillet | Cryptomonnaie

Le prix du XRP est à un point d’inflexion qui pourrait déclencher une nouvelle vente après la récente rupture d’un plancher de support stable et important. Par conséquent, les investisseurs doivent être prudents quant à leurs prises de position sur le marché, d’autant plus que le prix du Bitcoin semble également faible.

La reprise des prix MATIC a été impressionnante, mais l’élan semble s’essouffler à mesure qu’il est martelé par des investisseurs à but lucratif. En conséquence, les acteurs du marché peuvent s’attendre à ce que les haussiers de Polygon se retirent et laissent les baissiers prendre le contrôle.

Le prix du Bitcoin (BTC) est à nouveau battu et voit les traders remettre le marqueur de 20 000 $ aux baissiers. Non seulement le contexte macroéconomique actuel reste inchangé, mais il s’aggrave également avec davantage de blocages en Chine, la crise énergétique en Europe et l’inflation continue aux États-Unis, tandis que le marché du travail reste tendu avec des salaires en hausse. De plus, la crédibilité de Bitcoin a été ébranlée alors qu’une enquête Bloomberg de lundi prévoyait 10 000 dollars parmi les commerçants institutionnels et professionnels, ce qui indique plus de douleur à venir pour l’action des prix Bitcoin déjà battue.