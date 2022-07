Pourquoi une enquête Bloomberg crée des problèmes pour Bitcoin | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin chute sous l’immense pression du dollar américain et le sentiment de risque.

Les perspectives négatives du prix de la BTC se profilent alors qu’une large enquête de Bloomberg voit 90% des participants projeter 10 000 $ d’ici le prochain trimestre.

La pression baissière sur les crypto-monnaies augmente alors que les grands blocs géographiques réduisent leurs investissements dans la crypto.

Le prix du Bitcoin (BTC) est à nouveau battu et voit les traders remettre le marqueur de 20 000 $ aux baissiers. Non seulement le contexte macroéconomique actuel reste inchangé, mais il s’aggrave également avec davantage de blocages en Chine, la crise énergétique en Europe et l’inflation continue aux États-Unis, tandis que le marché du travail reste tendu avec des salaires en hausse. De plus, la crédibilité de Bitcoin a été ébranlée alors qu’une enquête Bloomberg de lundi prévoyait 10 000 dollars parmi les commerçants institutionnels et professionnels, ce qui indique plus de douleur à venir pour l’action des prix Bitcoin déjà battue.

Le prix BTC a 90% de chances de tomber à 10 000 $

Le prix du bitcoin risque de perdre encore plus de terrain alors que toute la famille des crypto-monnaies fait face à un ouragan au lieu de vents contraires. Alors que le contexte macroéconomique actuel s’assombrit de jour en jour, les nouvelles fermetures en Chine et la crise énergétique en Europe causent encore plus de problèmes aux commerçants et aux ménages. Cela indique moins de revenus disponibles de ces familles à allouer aux crypto-monnaies, asséchant les entrées d’investisseurs et les liquidités indispensables pour faire monter les prix de la BTC.

Le prix du BTC devrait baisser d’une autre jambe en tandem avec la paire EUR/USD, qui dépasse la parité alors que la force du dollar américain se poursuit. Attendez-vous à voir des traders poussés contre 19 036 $, avec une quasi-certitude que le niveau ne tiendra pas. Au lieu de cela, recherchez une autre jambe plus bas vers 16 020 $, ce qui indique une autre baisse de 15 %.

Graphique journalier BTC/USD

D’un autre côté, un rebond des 19 036 $ ferait l’affaire pour un retour du prix BTC vers 21 969 $ et maintiendrait un joli gain de 16 % dans un échange de gamme. Le raisonnement derrière cela vient de l’indice de force relative (RSI), qui se négocie très près d’être survendu. Avec cette petite baisse plus faible, le marché du Bitcoin pourrait voir les vendeurs fermer leurs positions pour prendre des bénéfices, ouvrant la voie à un rebond. Une hausse même vers 23 000 $ pourrait être possible si cela va de pair avec le rallye des marchés boursiers et la baisse du VIX.