La plus grande conférence Bitcoin du Royaume-Uni se déroule en Écosse | Cryptomonnaie

Le marché baissier ne fera pas échouer les plans d’adoption de Bitcoin (BTC) au Royaume-Uni. Du 21 au 22 octobre de cette année, des experts, auteurs et créateurs de contenu Bitcoin de renommée internationale participeront à la plus grande conférence Bitcoin jamais organisée au Royaume-Uni.

Organisé par le Bitcoin Collective, une société Bitcoin nouvellement créée, et en partenariat avec Bitcoin et l’échange de crypto OKX, l’événement a lieu dans les Assembly Rooms de George Street à Édimbourg.

Jordan Walker, PDG du Bitcoin Collective, a déclaré à Cointelegraph : « La conférence est uniquement liée au Bitcoin, car c’est notre objectif car nous visons à informer et à éduquer le collectif ». Dans le communiqué de presse, Walker a ajouté :

Cependant, il ne s’agit pas d’acheter ou d’investir dans Bitcoin, c’est une toute autre discussion. Notre objectif est l’éducation, alors assurez-vous d’apporter un cahier et un stylo !

Les conférenciers incluent Jeff Booth, auteur de The Prix of Tomorrow, Greg Foss, stratège de Validus Power Corp, Natalie Brunell, animatrice de Coin Stories, et Samson Mow, PDG de Jan3. Booth a déclaré à Cointelegraph qu’il était « ravi de rencontrer d’autres Bitcoiners et d’autres qui commencent tout juste leur voyage en Écosse : »

Avec l’émergence d’une technologie au niveau du protocole telle que Bitcoin et la confusion qui l’entoure et ce que cela indique pour l’avenir, des événements en personne tels que la conférence d’Édimbourg sont essentiels pour élargir la prise de conscience que Bitcoin est pour tout le monde.

La conférence défend l’éducation, la communauté, l’inclusivité et le dialogue ouvert comme principes déterminants. Selon Haider Rafique, directeur du marketing chez OKX, la conférence « est exactement ce dont l’industrie du Bitcoin au Royaume-Uni a besoin – la communauté elle-même se lève pour dire que c’est ce que nous sommes, et c’est pourquoi vous devriez vous en soucier ».

Comme Walker l’indique clairement dans le podcast Bitcoin Collective, la conférence devrait servir de catalyseur pour l’adoption de Bitcoin en Écosse, alors qu’elle « vise à capturer autant de participants divers que possible à la fois sur et en dehors de la scène ». Lucy-Rose Walker, directrice des opérations de Bitcoin Collective, a expliqué que « Bitcoin est pour tous et ne fait pas de distinction entre le sexe, la race ou la religion ».

La capitale de l’Écosse, affectueusement surnommée « Auld Reekie » par les locaux, est la deuxième plus grande ville d’Écosse. Avec une population de près de 500 000 habitants, elle est légèrement plus petite que Glasgow. Mais cela compense largement l’histoire, l’architecture et la musique. Édimbourg attire plus d’événements culturels et historiques que Glasgow, y compris le Festival Fringe d’Édimbourg de renommée mondiale et Hogmanay (parmi les plus grandes célébrations du Nouvel An au monde).

Il y avait des signes naissants d’adoption de Bitcoin à Édimbourg tout au long de 2021, bien que la conférence espère faire des vagues en termes d’adoption à l’échelle nationale. De l’autre côté de la frontière en Angleterre, des histoires d’adoption populaires se répandent tandis que l’île de Man – une dépendance de la Couronne britannique – devient rapidement une «île Bitcoin».

Les Bitcoiners britanniques figurent parmi les orateurs comme Peter McCormack, podcasteur derrière What Bitcoin Did, Allen Farrington, auteur de Bitcoin is Venice, et Danny Scott, PDG de CoinCorner, ont été annoncés comme orateurs à ce jour. La conférence est la conférence inaugurale de Bitcoin Collective, avec des lieux pour les années suivantes qui n’ont pas encore été annoncés.