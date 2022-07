La corrélation inverse de Bitcoin avec le rendement obligataire ajusté à l’inflation atteint un niveau record | Cryptomonnaie

La fortune de Bitcoin est plus étroitement liée que jamais au rendement obligataire réel ou ajusté de l’inflation aux États-Unis, les deux évoluant de plus en plus dans des directions opposées.

Au moment de mettre sous presse, le coefficient de corrélation à 90 jours entre le bitcoin et le rendement du titre américain indexé sur l’inflation à 10 ans était juste en deçà du record de -0,95 atteint fin juin.

La corrélation inverse ou négative record indique que le bitcoin évolue dans la direction opposée au rendement ajusté en fonction de l’inflation. Un coefficient de corrélation est un nombre compris entre +1 et -1, représentant l’interdépendance linéaire de deux variables ou ensembles de données. Si le coefficient de corrélation est -1, cela indique que la relation entre les deux variables est négative 100 % du temps. Si le nombre est à +1, les deux titres évoluent dans le même sens.

Un rendement réel positif indique que le paiement des obligations dépasse les mesures des attentes d’inflation basées sur le marché. Par conséquent, plus le rendement réel est élevé, moins il y a d’incitation à rechercher les rendements d’autres actifs comme les crypto-monnaies, les actions et l’or.

Il n’est donc pas surprenant que le Bitcoin, les actions technologiques et l’or aient été battus cette année parallèlement à une légère hausse du rendement réel. Le rendement réel a bondi de plus de 172 points de base à 1,72 % cette année, grâce à la détermination de la Réserve fédérale à drainer les liquidités avec des hausses rapides des taux d’intérêt et une liquidation des bilans pour lutter contre l’inflation galopante. Alors que la principale crypto-monnaie a chuté de près de 57 %, l’indice Nasdaq et l’or à forte composante technologique subissent une perte de 27 % et 5,2 %, respectivement.

La corrélation négative record indique que la possibilité que le bitcoin plonge sous le creux de juin de 17 601 $ ne peut être exclue si le rendement réel continue d’augmenter. Et au grand désarroi des haussiers acclamant les signaux bas sur les indicateurs de la blockchain, le chemin de moindre résistance pour le rendement réel semble être plus élevé. En effet, l’inflation ne montre aucun signe de ralentissement et il est peu probable que la Fed freine le resserrement de sa politique de sitôt.

(TradingView)

La Fed devrait augmenter les coûts d’emprunt de 75 points de base plus tard ce mois-ci, portant le taux d’intérêt de référence dans une fourchette de 2,25% à 2,5% de 0% à 0,25% au début de 2022. Par ailleurs, les contrats à terme sur les fonds fédéraux ont fixé le prix une hausse de 50 points de base en septembre et de 25 points de base aux réunions de novembre et de décembre.

Mercredi, le département américain du Travail devrait publier le chiffre de l’indice des prix à la consommation de juin. Les données devraient montrer que le coût de la vie a augmenté de 1,1 % d’un mois sur l’autre, portant le chiffre annualisé à un nouveau sommet en quatre décennies de 8,8 %. L’IPC s’est établi à 8,6 % en mai. L’inflation sous-jacente, qui exclut la composante volatile de l’alimentation et de l’énergie, devrait augmenter de 0,6 % d’un mois à l’autre, soit une croissance annualisée de 5,8 %.

Lundi, l’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré que l’administration s’attend à une inflation élevée principalement en raison des composantes élevées de l’alimentation et de l’énergie. Pierre, cependant, a qualifié les données de « rétrospectives » et « obsolètes » dans le but de limiter les dégâts, notant la récente baisse des prix de l’énergie.

Par conséquent, un chiffre de l’IPC de base plus faible que prévu pourrait faire baisser le rendement réel, augmentant le bitcoin et d’autres actifs à risque. Bitcoin s’échangeait pour la dernière fois à près de 19 650 $, ce qui représente une baisse de 1 % sur la journée, selon les données de CoinDesk.