Le PDG de Binance confirme une attaque de phishing de 4,7 millions de dollars contre Uniswap V3 | Cryptomonnaie

Le CZ de Binance a confirmé qu’Uniswap V3 avait été touché par une attaque de phishing où les utilisateurs avaient perdu plus de 4,7 millions de dollars d’Ethereum.

Le chercheur en sécurité de MetaMask, Harry Denley, a sonné l’alarme alors qu’une fausse impression d’un largage aérien d’UNI a été créée.

Le prix d’Uniswap a connu des pertes à deux chiffres en réponse à l’attaque.

Les utilisateurs d’Uniswap V3 ont subi une attaque de phishing de faux jetons de 4,7 millions de dollars. La campagne de phishing ciblait les fournisseurs de liquidité du protocole Uniswap v3, et près de 73 399 adresses ont reçu des jetons ERC-20 malveillants pour voler leurs actifs.

Lisez aussi : Voici comment vous pouvez facilement vous faire pirater et vous faire voler votre Bitcoin

Une attaque de phishing cible les fournisseurs de liquidité du protocole Uniswap V3

Changpeng Zhao, le PDG de Binance, a déclaré à ses 6,6 millions d’abonnés sur Twitter que les informations sur les menaces de Binance avaient détecté un exploit potentiel sur Uniswap V3 sur la blockchain Ethereum. Le pirate a volé 4 295 ETH jusqu’à présent et a blanchi les fonds via Tornado Cash.

Nos informations sur les menaces ont détecté un exploit potentiel sur Uniswap V3 sur la blockchain ETH. Le pirate a volé 4295 ETH jusqu’à présent, et ils sont blanchis via Tornado Cash. Quelqu’un peut-il aviser @Uniswap? Nous pouvons aider. Mercihttps://t.co/OV3g7ayf77 – CZ Binance (@cz_binance) 11 juillet 2022

CZ a déclaré à la crypto Twitter qu’Uniswap est un projet décentralisé avec de nombreux utilisateurs et un grand-père pour DeFi, donc le jeton a été répertorié. Uniswap était l’un des rares jetons où l’équipe de Binance n’avait aucune information de contact directe pour les fondateurs ou l’équipe du projet.

CZ a finalement contacté l’équipe Uniswap et a confirmé que l’exploit ressemblait à une attaque de phishing. Le protocole Uniswap est sûr et

Conversation de CZ avec l’équipe du protocole Uniswap

Harry Denley, chercheur en sécurité chez MetaMask, a recherché des preuves que la campagne de phishing ciblait les positions natives Ethereum, Binance Coin et Uniswap LP. L’attaquant a dépensé 8,5 ETH en frais de transaction pour atteindre 74 800 adresses et a encore 90,86 ETH de plus. Les attaquants avaient une approche en deux étapes :

Envoyez votre adresse et les informations du client du navigateur à /66312712367123.com

Tentatives de vol de biens

Les utilisateurs ont perdu plus de 4,7 millions de dollars dans l’attaque.

⚠️ Au bloc 151,223,32, il y a eu 73,399 adresses qui ont reçu un jeton malveillant pour cibler leurs actifs, sous la fausse impression d’un $UNI airdrop basé sur leurs LP L’activité a commencé il y a environ 2 heures

0xcf39b7793512f03f2893c16459fd72e65d2ed00c cc : @Uniswap @etherscan pic.twitter.com/5W51AikFuV — harry.eth (whg.eth) (@sniko_) 11 juillet 2022

Le prix d’Uniswap a chuté, affichant des pertes de 10% du jour au lendemain alors que la nouvelle de l’attaque se répandait sur le crypto Twitter. Les analystes de Netcost-Security ont identifié trois altcoins volatils à venir dans leurs rallyes de reprise. Pour les objectifs de prix et les détails, regardez cette vidéo :