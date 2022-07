Quelles pièces peuvent rester fortes contre la chute du marché ? | Cryptomonnaie

La nouvelle semaine a commencé avec la chute du marché des crypto-monnaies car la majorité des pièces se trouvent dans la zone rouge.

Graphique BTC/USD par TradingView

BTC/USD

Le prix du Bitcoin (BTC) a baissé de 2,55% au cours des dernières 24 heures.

Graphique BTC/USD par TradingView

Bitcoin (BTC) a poursuivi sa chute après la bougie haussière d’hier et la cassure du niveau de support local à 20 895 $. Le volume de vente reste faible ; cependant, si les traders maintiennent leur pression, il y a une chance de voir une nouvelle baisse en dessous de la zone vitale de 20 000 $. Un tel scénario est d’actualité jusqu’à la fin de la semaine.

Bitcoin se négocie à 20 395 $ au moment de la presse.

SOL/USD

Solana (SOL) est le plus grand perdant aujourd’hui puisqu’il a diminué de 4,72 %.

Graphique SOL/USD par TradingView

Malgré la baisse d’aujourd’hui, Solana (SOL) se négocie au milieu du canal large entre le niveau de support à 26,05 $ et la résistance à 44,87 $. Pour le moment, les baissiers semblent être plus puissants que les haussiers car le prix ne pouvait pas se fixer au-dessus de la barre des 40 $. Si SOL perd un autre niveau à 30 $, on peut s’attendre à un test de 20 $ bientôt.

SOL se négocie à 34,87 $ au moment de la presse.

AVAX/EUR

Avalanche (AVAX) a suivi la baisse de l’ensemble du marché en reculant de 4,34%.

Graphique AVAX/USD par TradingView

Avalanche (AVAX) ressemble à SOL car le trading latéral reste le scénario le plus probable pour les jours à venir. Cependant, si la bougie quotidienne se fixe près de la barre des 18 $ ou en dessous, les baissiers ont des chances de prendre l’initiative.

AVAX se négocie à 18,18 $ au moment de la presse.