Que indique la récente vente du prix du Bitcoin pour l’écosystème crypto ? | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin montre une faiblesse car il est rejeté par le SMA de 200 semaines à 22 559 $.

Un chandelier quotidien proche de la zone de demande de 20 726 $ à 19 284 $ pourrait déclencher un balayage de 17 591 $.

Si BTC récupère et dépasse le SMA de 200 semaines à 22 559 $, il pourrait tenter une remontée à 25 000 $.

Le prix du bitcoin a tenté de franchir la barrière de résistance importante et à long terme, mais a échoué. En conséquence, la baisse qui a émergé a poussé le BTC à la baisse et la vente du 11 juin l’a actuellement poussé en dessous du niveau psychologique de 20 000 $.

Le prix du Bitcoin révèle ses mains

Le prix du Bitcoin est passé au-dessus de la fourchette de 17 591 $ à 21 706 $ le 8 juillet, indiquant une augmentation écrasante de la pression d’achat. Ce rallye a absorbé la pression de vente et a encore augmenté pour retester la moyenne mobile simple (SMA) sur 200 semaines à 22 559 $.

En raison de la nature ardue du voyage, le prix du Bitcoin et l’élan haussier ont été épuisés lors du nouveau test, ce qui a entraîné une vente. En conséquence, BTC a chuté durement et rapidement et se rapproche actuellement du point médian de la fourchette susmentionnée à 19 649 $.

Si cet élan se poursuit, le prix du Bitcoin est plus que susceptible de retester et de balayer la fourchette à 17 591 $. Bien que ce mouvement soit une perspective conservatrice, une clôture quotidienne en chandelier en dessous de ce niveau signalera le contraire.

Dans un tel cas, les investisseurs peuvent attendre une confirmation secondaire, qui sera une clôture hebdomadaire en dessous du niveau de 19 000 $. En supposant que les baissiers parviennent à s’en sortir, les acteurs du marché le peuvent. attendez-vous à ce que le prix du Bitcoin déclenche un crash au niveau psychologique de 15 000 $.

Graphique BTC/USD sur 1 jour

Bien que les perspectives baissières semblent plus que sombres, c’est possible, du moins d’un point de vue technique. Ajoutant encore plus de crédibilité à ce scénario, on parle de Mt. Gox libérant environ 150 000 BTC.

Cette inondation pourrait potentiellement déclencher une pression de vente qui fera baisser le prix du Bitcoin.

Cependant, si le prix du Bitcoin produit un chandelier quotidien décisif au-dessus du SMA de 200 semaines à 22 559 $, cela invalidera la thèse baissière. Dans ce cas, BTC pourrait déclencher une montée en puissance rapide qui reteste l’obstacle de 25 000 $.