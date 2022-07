La plate-forme de jetons de sécurité Tokensoft lance une plate-forme compatible Web-3, Tokensoft V2, sur Ethereum, Avalanche | Cryptomonnaie

Tokensoft espère déployer sa plate-forme de vente de jetons dirigée par les utilisateurs sur dix chaînes d’ici la fin de l’année.

La plate-forme de vente de jetons indépendante de la chaîne Tokensoft a déployé avec succès Tokensoft V2, une version Web-3 de sa plate-forme, sur Ethereum et Avalanche, a déclaré la société dans un communiqué de presse partagé avec CoinDesk.

Tokensoft V2 permet aux clients de vendre et de distribuer leurs propres jetons. La plate-forme aspire à rendre les ventes plus équitables et transparentes pour ses utilisateurs en aplanissant les problèmes courants tels que la prévalence des bots sur les réseaux, la découverte biaisée des prix et les pics soudains des frais de transaction. De plus, la plateforme offre aux utilisateurs des outils et des ressources pour se conformer aux règles et réglementations internationales de plus en plus compliquées sur les ventes de jetons.

Le PDG de Tokensoft, Mason Borda, a déclaré que son entreprise, fondée en 2017, a toujours pris au sérieux les problèmes de conformité aux réglementations.

À ses débuts, la plateforme a obtenu l’approbation de ses deux premiers projets par la Securities Exchange Commission (SEC). Puis, en 2019, le facilitateur de jetons de sécurité a déployé un outil pour aider les émetteurs de jetons à se conformer aux exigences en matière de titres, en développant un panel administratif pour les agents de transfert. C’est cette approche des problèmes de réglementation qui s’est concrétisée jusqu’au lancement de la plate-forme Web-3 de l’entreprise.

« Nous travaillons avec notre conseiller client pour comprendre les exigences réglementaires, car ces projets sont souvent gérés par [web developers] et non des personnes ayant une expertise en matière de réglementation », a déclaré Borda à CoinDesk dans une interview la semaine dernière. « Nous sommes donc en quelque sorte un intermédiaire là-bas et aidons ces projets à se conformer à leurs exigences réglementaires internationales. »

Le déploiement de Tokensoft V2 sur Ethereum et Avalanche fait suite à une série de quatre semaines de déploiements de testnet avec 13 637 utilisateurs.

Mais la plate-forme ne s’arrête pas là – la direction de Tokensoft prévoit de déployer sa plate-forme V2 sur dix chaînes d’ici la fin de cette année. La plate-forme a déjà reçu l’approbation préliminaire de subventions de chaînes de blocs comme Avalanche et Polygon, le lancement de cette dernière chaîne devant amener 5 000 à 10 000 utilisateurs supplémentaires sur la plate-forme.

L’équipe de Tokensoft prévoit également de recruter plus d’utilisateurs en rendant l’expérience de vente et de distribution de jetons plus facile et plus enrichissante pour les communautés d’amorçage qu’elle dessert déjà.

Jusqu’à présent, la plate-forme s’est efforcée d’éliminer les robots qui peuvent monopoliser les ventes, garantissant que de vrais utilisateurs peuvent accéder et participer à des événements de vente populaires sur toute la plate-forme. Pour rendre les ventes plus rationalisées et moins coûteuses, Tokensoft utilise également une technologie native Web-3 qui met les utilisateurs en file d’attente dans une vente à un rythme prévu. Cela empêche les utilisateurs d’inonder une vente en une seule fois, ce qui entraîne une augmentation des frais de transaction sur le réseau.