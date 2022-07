Pourquoi les investisseurs de Tezos doivent se séparer de XTZ si ce niveau tombe en panne | Cryptomonnaie

L’action des prix de Tezos a formé un triangle ascendant, faisant allusion à des perspectives haussières.

Cependant, compte tenu du contexte baissier, les investisseurs peuvent s’attendre à une cassure baissière.

Une clôture quotidienne décisive en chandelier en dessous de 1,33 $ pourrait déclencher un crash de 29 % à 1,07 $.

Le prix de Tezos continue de se consolider sous une barrière de résistance à long terme qui a empêché toute hausse pendant environ un mois. La récente reprise a conduit à une tentative ratée de rupture, suggérant que les vendeurs sont toujours présents.

Le prix Tezos et les traders se déplacent ensemble

Le prix de Tezos a été témoin d’une vente le 12 juin qui l’a poussé sous le niveau de support de 1,67 $. Après cette panne, XTZ a perdu 29 % de sa valeur avant de former un creux stable autour de 1,17 $ le 18 juin.

De nombreux altcoins ont subi un mouvement baissier similaire jusqu’au 18 juin, mais ont déclenché une accélération après ce point. En conséquence, le prix de Tezos a rebondi de 41 % pour retester à nouveau l’obstacle de 1,67 $. Entre le 18 juin et le 12 juillet, XTZ a produit deux hauts égaux et deux bas plus élevés.

À l’avenir, les investisseurs peuvent s’attendre à une autre jambe vers le bas. Quoi qu’il en soit, si l’élan baissier continue de tirer, le prix XTZ est plus que susceptible de déclencher une cassure baissière. Dans un tel cas, Tezos pourrait produire un chandelier quotidien proche de 1,33 $, ce qui signalera une cassure à la baisse.

Dans un tel cas, la cible de 1,07 $ pour le triangle ascendant est obtenue en mesurant la distance entre le premier swing haut et le swing bas jusqu’au point de cassure à 1,33 $.

Graphique XTZ/USDT sur 1 jour

D’autre part, si le prix de Tezos produit une cassure prématurée au-dessus de la barrière de 1,67 $ et la fait basculer dans un niveau de support, cela invalidera la thèse baissière.

Dans un tel cas, sur la base de la règle de mesure, le prix XTZ pourrait déclencher une hausse de 29 % à 2,16 $.