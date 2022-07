First Mover Asia : Est-ce que quelqu’un se soucie plus que Bitcoin descende en dessous de 20 000 $ ? | Cryptomonnaie

Plus les analystes cryptomonnaies sont blasés à propos d’un prix du bitcoin dans les 10 000 $, plus il semble que le fond soit atteint. PLUS : Lundi, l’euro s’est approché de la parité avec le dollar américain.

Bonjour. Voici ce qui se passe :

Prix ​​: Bitcoin plonge en dessous de 20 000 $, mais les analystes crypto ne semblent pas dérangés.

Insights: KuCoin dément les rumeurs de licenciement, tandis que les créanciers de Three Arrows obtiennent une audience d’urgence.

Des prix

Bitcoin (BTC) : 20 065 $ −3,2 %

Éther (ETH) : 1 105 $ −4,9 %

Clôture quotidienne du S&P 500 : 3 854,43 −1,2 %

Or : 1 732 $ l’once troy −0,5 %

Clôture quotidienne du rendement du Trésor à dix ans : 2,99 % −0,1

Les prix du bitcoin, de l’éther et de l’or sont pris à environ 16 heures, heure de New York. Bitcoin est l’indice des prix CoinDesk Bitcoin (XBX); Ether est l’indice des prix Ether CoinDesk (ETX); L’or est le prix au comptant du COMEX.

Depuis près d’un mois, le bitcoin (BTC) se négocie dans une fourchette comprise entre 17 000 $ et 23 000 $, et les analystes cryptomonnaies se demandent si le pire de la grande vente de cette année pourrait être passé.

Le prix a chuté de 4,4 % lundi pour tomber en dessous de 20 000 dollars, mais les baisses en dessous de ce seuil de prix psychologique crucial ne génèrent pas le même niveau de panique qu’au début juin, lorsque le bitcoin semblait être en chute libre.

« J’ai entendu des prédictions aussi basses que 8 000 dollars par bitcoin, mais nous avons peut-être déjà vu le fond », a écrit Mati Greenspan, fondateur de la société d’analyse de crypto et de change Quantum Economics. « Les perspectives ne s’améliorent que lorsque nous réalisons que le pire scénario absolu n’est probablement pas extrêmement probable. »

« Le nettoyage est en cours », a déclaré lundi Kapil Rathi, PDG de la plateforme de trading de crypto CrossTower, à CoinDesk TV. « Quand nous arrivons de l’autre côté, cela devrait être sain et un marché de la cryptomonnaie plus fort. »

« Malgré tout le pessimisme et les gros titres négatifs concernant Bitcoin, le fait qu’il se batte au niveau de 20 000 dollars est un signe prometteur », a déclaré Edward Moya, analyste principal du marché chez Oanda.

Sur les marchés traditionnels, la grande histoire lundi sur les marchés des changes a été la chute de l’euro vers 1 $ – le soi-disant point de « parité ». Omkar Godbole de CoinDesk a écrit la semaine dernière sur les implications pour la cryptomonnaie.

Les commerçants de crypto attendent toujours la publication prévue mercredi de l’indice des prix à la consommation (IPC) de juin, la mesure la plus largement considérée de l’inflation américaine, pour des indices sur l’agressivité de la Réserve fédérale pour ralentir le rythme de la hausse des prix à la consommation.

La plupart des altcoins se négociaient dans le rouge aujourd’hui, DOGE et SHIB perdant gros.

Marchés

Les plus gros gagnants

Actif Téléscripteur Retour Secteur DACS Boucle CRL +6,4% Plate-forme de contrat intelligente

Les plus grands perdants

Actif Téléscripteur Retour Secteur DACS Gala GALA −9,0 % Divertissement Shiba Inu SHIB −8,5 % Devise Dogecoin DOGE −7,7 % Devise

Articles en vedette

KuCoin nie les rumeurs de licenciement et dit qu’il en embauche 300 – par Shaurya Malwa

L’échange de crypto-monnaie KuCoin a repoussé les rumeurs de licenciements massifs, affirmant qu’il avait en fait l’intention d’embaucher plus de 300 employés au cours des prochains mois, a déclaré lundi le PDG Johnny Lyu à CoinDesk via Telegram.

« KuCoin n’a pas réduit son personnel et ne prévoit pas de le faire », a déclaré Lyu. « Nous sommes l’une des rares plates-formes de cryptomonnaie qui continuent de croître en s’appuyant sur une stratégie commerciale efficace, en se concentrant sur la sortie de nouveaux produits et en maintenant une atmosphère saine au sein de notre équipe. »

Lyu a ajouté que l’entreprise faisait tout ce qu’elle pouvait pour « augmenter la productivité et la motivation des employés », tout en se concentrant également sur l’expansion de l’innovation et de la conformité.Événements importants

Les créanciers de Three Arrows obtiennent une audience d’urgence car les fondateurs ne coopèrent pas – par Sam Reynolds

Où dans le monde sont Su Zhu et Kyle Davies ? Les avocats impliqués dans la procédure de liquidation du fonds des îles Vierges britanniques de Three Arrows Capital aimeraient certainement le savoir car les fondateurs du fonds spéculatif n’ont pas coopéré à la procédure jusqu’à présent et leur emplacement actuel est inconnu.

Dans des documents déposés vendredi soir devant le tribunal américain des faillites du district sud de New York, des avocats agissant au nom des créanciers ont déclaré que les fondateurs du fonds « n’ont pas encore commencé à coopérer avec le [proceeding] de manière significative.

Les avocats ont déclaré que des personnes s’identifiant comme « Su Zhu » et « Kyle » étaient présentes lors d’un premier appel Zoom, mais leur vidéo et leur audio ont été désactivés et ils ne répondraient pas aux questions qui leur étaient posées directement, seuls leurs représentants légaux répondant. des questions.

Les avocats des créanciers qui ont visité le bureau de Three Arrows à Singapour l’ont trouvé abandonné, selon des documents judiciaires.