GameStop lance la version bêta publique du marché NFT | Cryptomonnaie

Le détaillant américain de jeux vidéo, d’électronique grand public et de produits de jeu GameStop a lancé son marché NFT permettant aux joueurs, créateurs, collectionneurs et autres d’acheter, de vendre et d’échanger des NFT.

Le géant du jeu GameStop (GME) a ​​lancé son propre marché de jetons non fongibles (NFT) le 11 juillet. Le nouveau marché NFT a l’intention d’offrir des frais peu élevés et des vitesses élevées.

Les utilisateurs du marché peuvent acheter, vendre, échanger et créer des NFT. Le marché propose des fonctionnalités permettant aux utilisateurs d’afficher des statistiques sur les NFT, et du matériel éducatif est également fourni. Le contenu éducatif comprend tout, des bases NFT à la façon de connecter un portefeuille au marché.

Il s’agit d’une application non dépositaire basée sur Ethereum Layer 2, et les utilisateurs peuvent se connecter au marché à l’aide du portefeuille GameStop ou d’autres portefeuilles compatibles Ethereum (ETH). Cointelegraph a rendu compte en mai du portefeuille GameStop et des plans pour le nouveau marché NFT.

Les affichages du marché présentaient des créateurs et des collections NFT et NFT sur l’écran principal de l’application. Une analyse plus approfondie du marché est également possible via l’interface Explore. Il existe actuellement 236 collections NFT sur le marché.

Plusieurs jeux Web3 arrivent sur le marché via Immutable X, notamment Illuvium, Gods Unchained et Guild of Guardians. GameStop s’est associé à Immutable X en février.

Il s’agit d’une version bêta publique de l’application, et les utilisateurs doivent s’attendre à des pannes jusqu’à ce que la version complète du marché soit publiée.