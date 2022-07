Ethereum 2.0 sauvera-t-il le prix de l’ETH d’une nouvelle baisse de 25 % ? | Cryptomonnaie

Le prix Ethereum montre une légère augmentation des transactions des vendeurs sur l’indicateur de profil de volume.

10% de l’offre en circulation d’Ethereum a été mise en jeu par des investisseurs suggérant l’optimisme pour Ethereum 2.0.

L’invalidation de la tendance baissière est une brèche au-dessus de la moyenne mobile de 200 $ par semaine à 1 200 $.

Le prix d’Ethereum pourrait commencer une autre chasse à la liquidité ciblant 950 $. Les haussiers devront bientôt intervenir pour modifier le récit baissier, car le sentiment du marché à lui seul ne parvient pas à atteindre les objectifs plus élevés du bullrun anticipé.

Le prix Ethereum doit bientôt montrer son support

Le prix d’Ethereum montre des signes précoces de retrait du marché. La séance de négociation de la semaine dernière a capturé une pente de 14 % du prix. La thèse de suivi des configurations commerciales mentionnait qu’il était vital d’atteindre le seuil de rentabilité, et les premières preuves de clôture des positions constitueraient une violation de la ligne de tendance ascendante nouvellement trouvée. La ligne de tendance a été favorable du 5 au 9 juillet et a été franchie au cours du week-end près des niveaux de 1225 $. La moyenne mobile sur 200 semaines a fourni un support supplémentaire juste en dessous de 1 200 $ et n’a pas tenu.

Le prix d’Ethereum se négocie actuellement à 1 145 $, car les baissiers ont franchi les deux barrières avec une légère augmentation du volume. Ce que de nombreux commerçants pensaient peut-être n’être qu’une consolidation à but lucratif s’est avéré être un véritable blitz baissier. À ce stade, il est difficile de croire que les baissiers ne pourront pas saisir la liquidité au niveau d’entrée de 1 122 $ de la semaine dernière. Une violation de ce niveau pourrait catalyser un nouveau test de niveaux de prix inférieurs à 1 000 $ à court terme.

Graphique ETH/USDT sur 3 heures

Les techniques baissières présentées viennent au milieu d’un sentiment de marché contradictoire. Le jeton de contrat intelligent décentralisé a eu le frais de gaz les plus bas au cours des deux dernières années. De plus, les investisseurs à long terme ont un intérêt significatif pour Ethereum 2.0, également connu sous le nom de « Serenity ». Plus de 10% de l’offre totale en circulation d’Ethereum a été déposée dans un pool de jalonnement, un engagement des investisseurs à ne pas vendre le prix Ethereum pour des gains à court terme.

Pourtant, les techniques ne mentent pas. Si les 1 100 $ sont dépassés, un prix Ethereum inférieur à 1 000 $ sera inévitable. La prochaine barrière haussière importante se situe dans la région de 950 $ établie en mai.

L’invalidation de la tendance baissière est une clôture au-dessus de la moyenne mobile de 200 semaines, actuellement au prix de 1 200 $. Si les traders peuvent vaincre cette barrière, ils pourraient déclencher un rallye supplémentaire vers 1 500 $, entraînant une augmentation de 30 % du prix de l’ETH.