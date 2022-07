Le taux de combustion des Shiba Inu explose alors que 205,6 millions de jetons SHIB sont détruits | Cryptomonnaie

205,6 millions de jetons SHIB ont été brûlés dans plus de 30 transactions au cours des deux derniers jours.

Le nombre de détenteurs de Shiba Inu a atteint un nouveau record absolu alors que la pièce meme a trouvé le support d’influenceurs.

Les analystes ont identifié des signes d’inversion de tendance haussière chez Shiba Inu.

La brûlure de Shiba Inu continue d’effacer des millions de jetons, les retirant définitivement de la circulation. C’est l’un des principaux facteurs pour lesquels le prix du Shiba Inu est susceptible d’assister à un renversement de tendance haussier et d’effacer les pertes des deux dernières semaines.

Le taux de combustion des Shiba Inu a explosé ce week-end

Sur la base des données de Shibburn, le portail de gravure Shiba Inu, 205,6 millions de jetons SHIB ont été brûlés au cours du week-end à travers 31 transactions. Ces jetons ont été définitivement retirés de l’approvisionnement en circulation de Shiba Inu, augmentant la valeur des SHIB qui restaient en circulation.

Au total, 410,3 billions de jetons Shiba Inu ont été détruits, et près de 41 % de l’offre en circulation se trouve désormais dans un portefeuille mort. 31,6 billions de SHIB sont jalonnés et les 557,9 billions de jetons Shiba Inu sont actuellement en circulation.

Le nombre de détenteurs de Shiba Inu grimpe

Malgré le bain de sang crypto en cours, le nombre total de détenteurs de Shiba Inu a grimpé, atteignant un nouveau record absolu. D’après les données de cryptorank.io, le nombre de détenteurs de Shiba Inu a dépassé 1,1 million. Bien que l’activité sur le réseau Shiba Inu ait chuté, ShibArmy s’est renforcé avec de nouveaux investisseurs accumulant SHIB. Reportez-vous au tableau ci-dessous pour les 100 meilleurs détenteurs de Shiba Inu.

Détenteurs du Top 100 Shiba Inu

Les influenceurs commentent Shiba Inu, puissance de domination sociale

David Gokhstein, ancien politicien américain et fondateur de Gokhstein Media, a déclaré à ses abonnés sur Twitter qu’il n’aimait pas trop Shiba Inu. Cependant, il y a un engouement autour de la pièce meme, et les niveaux de support de la communauté sont différents. Les développeurs construisent un écosystème pour la ShibArmy, et Gokhstein l’a noté.

Plusieurs influenceurs ont pris note du développement rapide de Shiba Inu et ont contribué à la domination sociale croissante du tueur de Dogecoin.

Les développeurs de Shiba Inu travaillent actuellement sur le développement de ShibaSwap, du métaverse Shib, des jeux de cartes et du stablecoin SHI.

Le prix du Shiba Inu pourrait faire un mouvement haussier

Les analystes de Netcost-Security pensent que le prix du Shiba Inu pourrait faire un mouvement haussier, et ce sont les signes pour identifier la même chose. Pour les objectifs de prix et les signes d’un renversement de tendance, regardez cette vidéo :