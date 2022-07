Pourquoi la baisse des prix MATIC de Polygon pourrait être le signe d’une nouvelle baisse à venir | Cryptomonnaie

Le prix du Polygon fait du surplace dans le commerce ASIA PAC alors que la décoloration se transforme en baisse.

Les prix MATIC se situent en dessous du niveau de support critique et pourraient encore baisser dans les conditions actuelles.

Attendez-vous à voir une baisse possible de 43 % si le contexte financier reste aussi désastreux.

Polygon (MATIC) est – pas différent des autres crypto-monnaies – sur le pied arrière lundi alors que les baissiers font pression sur leur marque en ce premier jour de la nouvelle semaine de négociation. Non seulement les incertitudes macroéconomiques et géopolitiques actuelles sont un facteur important qui pèse sur le sentiment des investisseurs, mais aussi les sombres perspectives de la crypto, comme Bloomberg a rapporté une vaste enquête révélant que 90% des principaux commerçants ont vu Bitcoin se diriger vers 10K. Cela a entraîné l’ensemble de l’écosystème crypto vers le bas. Cette nouvelle a frappé la marque et la crédibilité de JeuxServer et pourrait voir l’action des prix retomber à 0,300 $, perdant plus de 40 % de sa valeur.

Le prix MATIC voit l’image bosselée

Le prix du Polygon est confronté à la réalité après que les traders ont commencé à penser que l’action des prix MATIC pourrait être déclenchée par les difficultés financières mondiales et le contexte qui a déprimé le sentiment des investisseurs. Malheureusement, cette idée n’a pas duré longtemps. Au cours du week-end, des prises de bénéfices massives ont eu lieu après que le prix de Polygon a atteint 0,620 $ et a reçu un rejet ferme de cette décision. Même dimanche, la moyenne mobile simple à 55 jours est venue chercher du support et semblait se maintenir, mais la pression baissière augmente lundi.

Le prix MATIC, pour l’instant, compte sur 0,545 $ pour le support avec le SMA de 55 jours où certains achats auront lieu. La question est de savoir si cela suffit, car une vente massive se déroule sur les marchés mondiaux ce matin et pourrait facilement correspondre et renverser le support d’une cassure vers 0,500 $. Ici, la ligne de tendance de support sera essentielle à l’avenir à la recherche d’un support, et lorsque cela se brisera, un effondrement complet à 0,300 $ est inévitable, avec une énorme dévaluation de 43 % à portée de main.

MATIC/USD Graphique journalier

La reprise des prix du Polygon pourrait être aidée si les haussiers pouvaient s’abstenir d’avoir une clôture quotidienne ce soir en dessous de 0,545 $. De cette façon, les traders pourraient maintenir la zone entre 0,620 $ et 0,545 $ pour déclencher un rebond et casser au-dessus de 0,620 $ vers 0,663 $. De cette façon, un signal haussier serait envoyé aux marchés, et davantage d’investisseurs sauteraient sur la cassure pour faire partie du rallye, gonflant l’action des prix, peut-être même vers 0,850 $ à court terme.