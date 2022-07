Tezos va s’effondrer comme un château de cartes | Cryptomonnaie

Le prix de Tezos a mis en place une formation haussière au cours du week-end.

Le prix XTZ se détériore et devrait se transformer en une cassure baissière.

Attendez-vous à voir une baisse d’au moins 15 % de la valeur avec des plus bas depuis le début de l’année à risque.

Le prix de Tezos (XTZ) a tenu de bonnes cartes au cours du week-end alors qu’un triangle haussier était en cours avec le pivot mensuel à 1,66 $ et une moyenne mobile technique juste au-dessus de la valeur fixée pour la prise. La configuration haussière disparaît alors que le sentiment s’est inversé lundi matin, avec ASIA PAC en chiffres profondément négatifs alors que la Chine a verrouillé quelques pâtés de maisons de grandes villes à Shanghai, ajoutant à davantage de problèmes de chaîne d’approvisionnement. Ajoutez cela à la crise énergétique en Europe et à la spéculation sur une inflation plus élevée aux États-Unis et vous voyez le ton donner à un marché baissier où les crypto-monnaies sont le segment le moins préféré des investisseurs.

XTZ fait face aux vents contraires des marchés mondiaux

Le prix de Tezos a tenté de dépasser la base du triangle haussier à 1,66 $, qui est le pivot mensuel de juillet à ce niveau. Malheureusement, les traders ont eu besoin de trois tests et n’ont finalement pas réussi à dépasser le niveau et à tenter d’attaquer la moyenne mobile simple (SMA) sur 55 jours qui se situe juste au-dessus du pivot à 1,70 $. Étant donné que l’action des prix XTZ recule, ainsi que la baisse significative du marché boursier, attendez-vous à ce que ce commerce vacille et éventuellement s’effondre.

Le prix XTZ signalera la fin de ce triangle haussier lorsque la ligne verte de tendance ascendante sera cassée à la baisse. Avec six tests de support confirmés, cette ligne de tendance est extrêmement importante et, par conséquent, lorsqu’elle cassera, elle enverra un signal aux traders qui ne doivent pas être ignorés, car un renversement brutal se produira. Le prix XTZ réduira tous les gains et retombera vers 1,30 $, effaçant tous les gains sur le dossier pour juillet, et pourrait même dépasser vers 1,20 $, testant de nouveaux plus bas pour l’année.

Graphique journalier XTZ/USD

Avec une correction aussi tôt dans la semaine, un revirement se déclenche souvent plus tard dans la semaine. Cela indiquerait qu’après cette vente, le pire est passé pour Tezos pour cette semaine, et il ne pourrait y avoir qu’une nouvelle pression à la hausse avec une cassure au-dessus du pivot mensuel et du SMA de 55 jours. Cela ouvrirait une certaine marge pour une zone étendue vers 2,10 $ avec la résistance mensuelle R1 et le côté supérieur du canal de tendance à plus long terme en jeu pour plafonner l’action des prix pour l’instant.