La banque ING cède sa plateforme de conservation de cryptomonnaies au groupe GMEX | Cryptomonnaie

ING Bank, basée aux Pays-Bas, a créé Pyctor, sa plate-forme d’infrastructure de conservation et de post-négociation de crypto-monnaie, qui devient une offre de services au sein de GMEX, une plate-forme technologique de trading spécialisée dans les actifs numériques.

Le PDG de GMEX, Hirander Misra, a été nommé président de Pyctor, qui continuera à travailler avec la banque et à collaborer avec l’équipe des actifs numériques d’ING, selon un communiqué de presse. Les conditions financières de l’arrangement sont restées confidentielles.

La plupart des banques ont montré une nette préférence pour « la blockchain » plutôt que la crypto-monnaie, et se sont succédées dans divers projets pilotes et consortiums privés, etc. Pendant ce temps, ING s’est distinguée en explorant la cryptomonnaie avancée, comme les preuves à connaissance nulle.

Pyctor, qui a été incubé dans le laboratoire d’innovation d’ING Neo à Amsterdam, combine la sécurité matérielle privilégiée par les banques avec le partage logiciel des clés utilisées pour déplacer les actifs numériques, connu sous le nom de calcul multipartite (MPC). ING s’est également attaqué à la lutte contre le blanchiment d’argent (AML) pour la cryptomonnaie via le module de règles de voyage de Pyctor, ainsi que par la participation de la banque au protocole de règle de voyage (TRP).

Le chef de GMEX, Misra, a déclaré que cette décision était en quelque sorte comparable à la scission de JPMorgan, client d’Ethereum, Quorum, qui est devenu une partie de ConsenSys, basée à Brooklyn. Pour sa part, GMEX a formé un partenariat avec Amazon Web Services (AWS) pour fournir un environnement de trading crypto transparent aux acteurs institutionnels.

« Il était logique pour ING de créer Pyctor, puis cela devient beaucoup plus neutre », a déclaré Misra dans une interview. « Nous avons une solide entrée sur le marché avec des entreprises comme AWS et d’autres, et la banque peut en tirer parti. Ces réseaux visent une adoption plus large, donc allant au-delà d’un seul joueur ou d’un petit groupe de joueurs.

Le responsable des actifs numériques chez ING Bank, Hervé François, qui a également été PDG de Pyctor pendant quatre ans, a déclaré « après cette sortie réussie, j’ai décidé de me concentrer sur de nouveaux projets en dehors de la banque », via un message direct à CoinDesk.

« Après avoir séparé Stemly l’année dernière d’ING Labs Singapore, Pyctor a été une autre réussite en matière d’innovation chez ING Neo », a déclaré le responsable des laboratoires d’innovation d’ING, Olivier Guillaumond, dans un communiqué.