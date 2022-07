SEC c. Ripple : Les défendeurs et le régulateur en conflit à propos de rapports d’experts | Cryptomonnaie

Les avocats de Ripple ont critiqué la position extrême de la SEC consistant à garder les noms des experts et toute critique de fond de leurs rapports hors de la vue du public.

Les avocats du géant du paiement ont fait valoir que la tentative de la SEC de protéger l’identité et les opinions des experts de l’examen public n’est pas étayée par des preuves.

Les analystes ont prédit une poursuite de la tendance à la baisse des prix XRP au prochain niveau de support à 0,24 $.

La SEC et le géant du paiement Ripple sont impliqués dans une bataille au sujet de la motion du régulateur visant à exclure les témoignages d’experts et à les garder hors de l’examen public. Les défendeurs estiment que la position du régulateur est extrême et non étayée par des preuves.

Les requêtes Daubert seront déposées le 12 juillet

Une requête Daubert est un type de requête qui vise à exclure la présentation du témoignage d’un expert devant un jury. Dans l’affaire SEC c. Ripple, les parties doivent déposer leurs requêtes Daubert le 12 juillet. Le défendeur a fait valoir que la SEC avait adopté une position extrême en excluant les noms des experts et leurs critiques de fond des rapports et en les gardant hors du public. examen minutieux.

Selon les avocats de Ripple chez Debevoise & Plimpton, la tentative de la SEC de protéger l’identité et les opinions des experts de l’examen public est sans précédent et n’est pas étayée par des preuves de besoin. Les avocats soutiennent que la SEC abuse de l’ordonnance de protection pour empêcher les critiques de ses experts d’atteindre le public.

L’un des rapports d’experts de la SEC est basé sur un examen du code open source public sans aucune confidentialité concevable. Les avocats de Ripple ont demandé au tribunal d’accélérer la résolution du problème.

Ce que cela indique pour Ripple

Dans une interview, Brad Garlinghouse a déclaré à la communauté crypto que le géant du paiement Ripple opère sous l’hypothèse que l’entreprise a perdu sa bataille avec la SEC. Garlinghouse a souligné comment Ripple quitterait les États-Unis avec un résultat négatif du procès SEC contre Ripple.

Le procès SEC contre Ripple traîne en longueur depuis décembre 2020, affectant négativement la communauté des détenteurs de XRP et le prix de l’actif. Le prix du XRP est à plus de 90,5 % de son sommet historique de 3,40 $.

Les analystes prédisent un bain de sang dans le XRP

Grizzly, un analyste crypto pseudonyme, a évalué la tendance des prix Ripple et a fait valoir que le crash profond de ces derniers mois a rendu difficile pour XRP de surmonter la résistance. Une panne de 0,30 $ pourrait pousser XRP à prendre en charge à 0,24 $.

Les analystes de Netcost-Security ont identifié les principales raisons pour lesquelles la prise de contrôle de l’traders Bitcoin a déjoué le plan haussier de XRP. Pour les niveaux de prix clés, regardez la vidéo :