Les projets Terra se regroupent dans la migration vers l’écosystème Polygon | Cryptomonnaie

Plus de 48 projets de cryptomonnaie différents anciennement basés sur l’écosystème défaillant de Terra ont trouvé une résurgence en migrant vers Polygon.

Le PDG de Polygon Studios, Ryan Wyatt, s’est dit ravi de la capacité de son réseau à intégrer de nombreux projets à l’écosystème dans un tweet du 9 juillet. Il a laissé entendre que le Terra Developer Fund de plusieurs millions de dollars de Polygon a été efficace pour attirer les talents qui ont été plongés de manière inattendue dans les limbes lorsque Terra s’est effondré en mai.

Polygon (MATIC) est un réseau qui sert de solution de mise à l’échelle de couche deux pour le réseau Ethereum.

Parmi les projets les plus médiatisés à migrer vers Polygon figurent la plate-forme Lunaverse (LUV) Metaverse, le marché OnePlanet NFT et le jeu Derby Stars play-to-earn (P2E).

OnePlanet a joué un rôle déterminant en aidant d’autres projets de jetons non fongibles (NFT) à migrer vers Polygon. Elle est devenue une plateforme dédiée à l’accompagnement des projets NFT de Terra avec son initiative Ark*One.

Le billet de blog de OnePlant du 9 juillet décrit comment Ark * One a aidé « Un total de 48 projets NFT, englobant 90 collections NFT » à transférer vers Polygon.

Cela représente une grande partie des projets Terra, y compris certains qui n’ont pas été lancés sur One Planet avant l’événement cataclysmique de désancrage.

Depuis le 15 juin, Ark * One a réduit le support qu’il fournit aux projets en herbe, mais l’équipe affirme qu’elle « fournira toujours un support technique aux projets qui souhaitent migrer depuis Terra » et permettra aux projets de se lancer sur Polygon à l’aide de sa rampe de lancement.

Polygon semble avoir mieux réussi à attirer des projets Terra que l’écosystème VeChain (VET). Jusqu’à présent, il ne semble pas que de nombreux projets Terra soient passés à l’écosystème de la couche 1, bien que VeChain accueille ouvertement les développeurs Terra pour demander une subvention.

L’écosystème Terra a subi un effondrement monumental en mai lorsque son stablecoin TerraUSD (UST) a perdu son ancrage, forçant son jeton natif LUNA à chuter de près de 100 % en valeur, passant de plus de 60 $ à des fractions de cent. Le réseau a été renommé Terra Classic et son jeton natif a désormais le ticker LUNC, tandis qu’une nouvelle itération a adopté le nom Terra et le ticker LUNA.

Il doit encore gagner beaucoup de traction ou de confiance à mesure que le marché baissier de la crypto s’approfondit.