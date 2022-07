Prédiction des prix des crypto-monnaies : Luna, Dogecoin et Solana – Asian Wrap 11 juillet | Cryptomonnaie

La stabilisation de Bitcoin pourrait être la clé pour que le prix de LUNA déclenche un mouvement à 3,5 $

Le prix LUNA montre la formation d’une configuration d’inversion du fond qui pourrait déclencher un mouvement haussier. Les investisseurs doivent porter une attention particulière au niveau de support immédiat, dont une rupture pourrait entraîner une nouvelle baisse.

Le prix de LUNA a atteint un creux de 1,94 $ le 8 juin après avoir chuté de 89 % depuis le 31 mai. Ce mouvement était la dernière étape de la baisse et a jeté les bases de la configuration du triple tap. La formation technique contient trois creux swing distinctifs, le central étant plus profond que les autres. Les premier et troisième points de swing sont souvent le long de la même ligne de tendance.

Malgré le contexte baissier de la crypto, c’est là que vous pouvez acheter le prix Dogecoin pour un gain de 90%

Le prix du Dogecoin montre la possibilité d’un retracement rapide vers des niveaux de support significatifs qui pourraient, d’un point de vue macroéconomique, déclencher une reprise. Les investisseurs doivent porter une attention particulière à cette baisse car elle pourrait potentiellement déclencher une autre reprise.

Le prix du Dogecoin a augmenté d’environ 60 % entre le 18 juin et le 26 juin et a établi une fourchette allant de 0,049 $ à 0,078 $. Alors que l’élan haussier s’épuisait, DOGE a reculé de 20% et a rebondi sur le point médian à 0,063 $.

Si l’histoire se répète, c’est là que le prix SOL de Solana pourrait aller

Le prix de Solana a été très volatil après le crash de la première moitié de juin 2022. En conséquence, SOL a connu des reprises massives qui l’ont poussé à la hausse. Cependant, le rebond semble faire face à un obstacle qui le maîtrise et l’empêche de se déplacer plus haut.

Le prix de Solana a augmenté d’environ 60 % entre le 18 juin et le 24 juin pour atteindre un sommet à 42,89 $. Bien que ce mouvement ait été impressionnant, il a fait face à une limitation et sa hausse a été plafonnée en raison de la présence de la moyenne mobile exponentielle sur 8 jours (EMA).