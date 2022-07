La stabilisation de Bitcoin pourrait être la clé pour que le prix de LUNA déclenche un mouvement à 3,5 $ | Cryptomonnaie

Le prix LUNA termine la dernière étape d’une configuration à trois prises, suggérant que les traders sont de retour et en contrôle.

Les investisseurs peuvent s’attendre à ce que l’altcoin déclenche une hausse de 40 % à 2,80 $, mais dans certains cas, revoyez les 3,51 $.

Une clôture en chandelier de quatre heures en dessous de 1,94 $ invalidera la configuration du triple tap pour les traders Terra.

Le prix LUNA montre la formation d’une configuration d’inversion du fond qui pourrait déclencher un mouvement haussier. Les investisseurs doivent porter une attention particulière au niveau de support immédiat, dont une rupture pourrait entraîner une nouvelle baisse.

Le prix LUNA prêt pour les gains

Le prix de LUNA a atteint un creux de 1,94 $ le 8 juin après avoir chuté de 89 % depuis le 31 mai. Ce mouvement était la dernière étape de la baisse et a jeté les bases de la configuration du triple tap. La formation technique contient trois creux swing distinctifs, le central étant plus profond que les autres. Les premier et troisième points de swing sont souvent le long de la même ligne de tendance.

Cependant, dans certains cas, le troisième swing bas est formé un peu plus haut que le premier, créant une variation de la configuration du triple tap. Cette configuration prévoit un renversement de tendance favorisant les haussiers s’il se forme après une tendance baissière.

Dans le cas de Terra, la dernière étape de la configuration du triple tap a déjà été faite et il ne reste plus qu’à déclencher un mouvement haussier. Fait intéressant, le prix du Bitcoin montre également des signes qu’il veut se rallier, ajoutant de la crédibilité aux perspectives d’inversion.

Les investisseurs peuvent s’attendre à une hausse de 40 % à 2,80 $, qui est l’objectif initial du prix de LUNA. Si cette barrière est basculée dans un plancher de support, le rallye pourrait s’étendre de 40% à 70% avec un objectif de 3,51 $.

Graphique LUNA/BUSD sur 4 heures

D’autre part, si le prix LUNA ne parvient pas à augmenter mais commence à baisser, cela indiquera que les acheteurs ne contrôlent pas. Dans un tel cas, si le prix LUNA produit un chandelier de quatre heures proche du niveau de support de 1,94 $, cela invalidera la configuration du triple tap.

Dans un tel cas, Terra pourrait chuter de 17 % et revoir le niveau de support de 1,60 $.