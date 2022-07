La crypto teste les échecs de la finance traditionnelle en hypervitesse, mais tout ira bien | Cryptomonnaie

Ce qui va être le plus intéressant ici, c’est de voir ce qui arrive au bitcoin et aux autres cryptos pendant ces temps difficiles.

La dernière fois que j’ai écrit sur un stablecoin, il a échoué de manière spectaculaire. Ainsi, lorsqu’un de mes collègues m’a suggéré d’écrire sur la proposition de MakerDAO d’investir dans des bons du Trésor américain pour soutenir son stablecoin garanti DAI, cela m’a rappelé le pouvoir que j’exerce.

Je plaisante complètement, d’ailleurs. Je ne me prends pas au sérieux. Mais tant qu’on parle d’échec spectaculaire, il faut parler d’échec spectaculaire.

Il y a à peine deux semaines, cette newsletter suggérait que des plates-formes opaques et entrelacées avec un effet de levier excessif constituaient un danger pour les investisseurs en crypto. C’était dans l’ombre de l’insolvabilité du fonds spéculatif Three Arrows Capital, mais maintenant Celsius et Voyager (deux plateformes génératrices de rendement axées sur le commerce de détail) ont élaboré des plans de restructuration.

C’est ce que tu fais quand tu es foutu. Voyager a même déclaré la faillite du chapitre 11 – le « bon type de faillite », pour mémoire (si tant est qu’il y en ait une) – prouvant que la crypto est déterminée à jouer les erreurs de la finance traditionnelle à grande vitesse. De plus, Blockchain.com risque également de perdre 270 millions de dollars en prêtant à Three Arrows.

Oh, et il y a une poignée d’autres choses crypto pas si géniales qui se passent en ce moment dans lesquelles nous allons entrer, mais tout ira (d’une manière ou d’une autre) bien.

L’économie ne va pas si bien

La courbe des taux s’est inversée cette semaine (voir graphique ci-dessous). L’inversion de la courbe des taux est souvent considérée comme un indicateur d’avertissement d’une récession. Ce n’est donc pas génial en surface.

Rendement du Trésor à 10 ans supérieur au rendement du Trésor à 2 ans (TradingView)

D’accord, mais qu’est-ce que ça veut dire ? En clair, le gouvernement fédéral américain vend des obligations, ou bons du Trésor, à des investisseurs comme vous pour financer tout ce qu’ils font. Ces bons du Trésor, à leur tour, vous paient un taux d’intérêt ou un rendement sur une période de temps. À la fin de cette période, le montant initial est restitué à l’investisseur. Si les bons du Trésor ressemblent à des prêts, c’est parce qu’ils le sont.

Le montant que les investisseurs s’attendent à gagner sur ces bons du Trésor est d’autant plus élevé que le prêt est long. Ça a du sens. Votre argent est bloqué plus longtemps, donc en échange de ce risque, vous obtenez plus de rendement. Donc, si vous tracez la durée du prêt sur l’axe des x par rapport au rendement, vous obtiendrez une courbe de croissance d’apparence logarithmique.

Courbe de rendement normale (Julie Bang/Investopedia)

Sauf lorsque la courbe des taux s’inverse – ce qui s’est passé. Désormais, les rendements des bons du Trésor à 10 ans sont inférieurs aux rendements des bons du Trésor à 2 ans. Théoriquement, cela indique que les investisseurs s’attendent à une baisse des taux à plus long terme. Concrètement, cela indique que les banques – qui dépendent des prêts à des taux supérieurs au «taux sans risque» (généralement le rendement du Trésor à 10 ans) pour gagner de l’argent – ​​prêteront moins. Et cela conduira à un ralentissement de l’activité économique.

Telle est la vie dans un système monétaire basé sur la dette.

De plus, une augmentation de 75 points de base (pb) des taux d’intérêt en juillet est pratiquement inéluctable à ce stade. (Pour en savoir plus sur ce que cela indique, consultez l’article plus détaillé que j’ai écrit il y a deux mois). Selon le procès-verbal de la réunion de juin du Federal Open Market Committee (FOMC), presque tous les membres du FOMC étaient en faveur d’une hausse de 75 points de base. Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, nous a dit qu’une hausse de 75 points de base était « inhabituellement importante ».

Deux mois de suite sembleraient tout à fait habituels, mais ce n’est que moi. Tous les yeux le 27 juillet.

Les mineurs sont en difficulté

Nous avons évoqué la façon dont les sociétés minières pourraient bientôt capituler en vendant certains de leurs bitcoins de bilan pour financer leurs opérations alors qu’elles luttent, compte tenu de la performance des prix de 2022 mentionnée dans la newsletter de la semaine dernière. Et juste comme ça, l’un des plus grands mineurs, Core Scientific (CORZ), a annoncé avoir vendu plus de 7 000 BTC en juin. CORZ n’a pas bien performé en 2022, il n’est donc pas surprenant qu’ils aient dû puiser un peu dans le Trésor.

Cours de l’action CORZ depuis le début de l’année (TradingView)

Tout compte fait, alors que la capitulation des mineurs est considérée comme le début d’une «spirale de la mort vers zéro» (puisque les mineurs sont censés être la dernière ligne de défense), cela ne se produit pas en réalité.

Le PDG de Core Scientific, Mike Levitt, a assuré aux investisseurs que la société se concentrait sur l’exécution de ses plans et que la vente n’était qu’un exercice visant à maintenir un bilan sain. À son crédit, CORZ n’a pas eu à divulguer qu’elle a vendu quoi que ce soit étant donné que son appel aux bénéfices n’est pas avant août.

Au contraire, nous devrions applaudir la transparence.

Les prêteurs de crypto ne passent pas un bon moment

Enfin, l’effet de levier continue de nuire à tout le monde. L’effondrement de Luna a conduit à l’insolvabilité de Three Arrows Capital, et nous sommes maintenant confrontés à une crise des prêteurs crypto. BlockFi a reçu un renflouement structuré de FTX avec ce qui semble être un complément de prix de 215 millions de dollars, Celsius a interrompu ses opérations puis a annoncé des plans de restructuration, et Voyager a fait la même chose mais différemment en déclarant faillite.

En plus de cela, il est apparu vendredi que Blockchain.com pourrait perdre 270 millions de dollars en prêtant à Three Arrows Capital. C’est dur de faire de la luge là-bas.

Les nouvelles se déroulent encore avec tous ces prêteurs. En général, tout cela n’est «pas bon», mais on a l’impression que le pire est derrière nous. FTX et son PDG toujours altruiste, Sam Bankman-Fried, sont en train de devenir le sauveur de la cryptomonnaie, car le nom de son entreprise est apparu dans toutes les discussions autour des entreprises qui échouent dans les braises de l’insolvabilité des Trois Flèches.

Le véritable plat à emporter intéressant

Donc, en général, toutes ces choses – une courbe de rendement inversée, des taux d’intérêt plus élevés, la capitulation des mineurs et les multiples faillites de prêteurs cryptomonnaies – ne sont pas bonnes. Ce qui va être le plus intéressant ici, c’est de voir ce qui arrive au bitcoin et à la crypto pendant ces temps difficiles. Non seulement la vie est dure dans le monde de la cryptomonnaie, mais les macro-marqueurs signalent une récession.

Et bien qu’il soit né d’une récession, le bitcoin n’en a jamais vécu. Cela deviendra au moins intéressant. Heureusement (ou malheureusement), les choses se passent plus vite que d’habitude (je travaillais dans la finance/tradfi).

Ce qui est intéressant, c’est de voir ce que le bitcoin fera à l’époque des temps macro difficiles – qui est la racine de tout cela.

Au milieu de tout cela, voici le bitcoin la semaine dernière.

Indice de prix Bitcoin CoinDesk (Indices CoinDesk)

Donc je suppose que ça va aller ? Je ne sais pas.