Une liste de choses qui doivent se produire pour que le prix du Bitcoin atteigne 25 000 $ | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin recule après un rejet du SMA de 200 semaines à 22 486 $.

Les investisseurs peuvent s’attendre à ce que ce recul de BTC rebondisse sur la zone de demande de 20 726 $ à 19 284 $.

Une clôture quotidienne en chandelier en dessous de 18 608 $ invalidera la thèse haussière.

Le prix du Bitcoin montre des perspectives intéressantes qui pourraient aider les swing traders et les investisseurs à long terme à prendre des décisions cruciales. Un retracement suivi d’un rebond sur une zone importante pourrait déclencher un mouvement haussier pour BTC.

Le prix du bitcoin et l’impossible

Le prix du bitcoin a retesté la moyenne mobile simple (SMA) sur 200 semaines le 08 juillet, ce qui en fait la première fois depuis le premier retournement en dessous le 16 juin. .

Ce domaine a été essentiel pour pousser le prix du Bitcoin au-dessus de la fourchette haute à 21 706 $. Par conséquent, un nouveau test de cette zone de demande pourrait déclencher une autre accélération, mais cette fois, elle pourrait enfreindre la SMA de 200 semaines.

En supposant que les traders BTC parviennent à surmonter cet obstacle et à le transformer en un niveau de support, cela permettra au prix du Bitcoin de remonter rapidement vers la barrière de 24 987 $. Ce niveau est le point médian de la fourchette, s’étendant de 32 384 $ à 17 591 $ et est probablement là où la hausse est plafonnée.

Au total, ce mouvement constituerait une augmentation de 20% du prix du Bitcoin par rapport à sa position actuelle à 20 726 $.

Graphique BTC/USDT sur 1 jour

Bien que le passage à 25 000 $ ait du sens d’un point de vue technique, les investisseurs doivent noter que le prix du Bitcoin doit respecter la zone de demande de 20 726 $ à 19 284 $. De plus, BTC doit surmonter le SMA de 200 semaines à 22 486 $.

Le rejet à l’un de ces niveaux qui fait baisser le prix du Bitcoin pour produire un chandelier quotidien proche en dessous de 18 608 $ créera un plus bas inférieur et invalidera la thèse haussière. Si BTC va encore plus loin et produit un chandelier hebdomadaire en dessous de 17 591 $, cela déclenchera probablement un crash à 15 000 $.