Malgré le contexte baissier de la crypto, c’est là que vous pouvez acheter le prix Dogecoin pour un gain de 90% | Cryptomonnaie

Le prix du Dogecoin a traversé la fourchette de 0,049 $ à 0,078 $, créée après une hausse de 60 % entre le 18 juin et le 26 juin.

Un retracement de 15% semble plausible pour DOGE et pourrait servir de niveau d’achat pour les swing traders.

Une clôture quotidienne en chandelier en dessous de 0,049 $ invalidera la thèse haussière de la pièce meme.

Le prix du Dogecoin montre la possibilité d’un retracement rapide vers des niveaux de support significatifs qui pourraient, d’un point de vue macroéconomique, déclencher une reprise. Les investisseurs doivent porter une attention particulière à cette baisse, car elle pourrait potentiellement déclencher une autre reprise.

Le prix Dogecoin et son potentiel

Le prix du Dogecoin a augmenté d’environ 60 % entre le 18 juin et le 26 juin et a établi une fourchette allant de 0,049 $ à 0,078 $. Alors que l’élan haussier s’épuisait, DOGE a reculé de 20% et a rebondi sur le point médian à 0,063 $.

Bien que le rebond ait du sens, l’évolution du prix du Bitcoin pourrait faire baisser DOGE à d’autres niveaux significatifs. Le mode de remise profonde, allant de 0,055 $ à 0,060 $, est un domaine important, où les swing traders pourraient commencer à se constituer des positions.

Un rebond par rapport au niveau de 0,057 $ pourrait déclencher une ascension de 41 % à 0,082 $, ce qui coïncide également avec la ligne de tendance hebdomadaire à la baisse. C’est donc là que le prix du Dogecoin pourrait limiter son ascension.

Cependant, si la dynamique haussière est forte, le prix du Dogecoin pourrait enfin surmonter la ligne de tendance à la baisse qui a maintenu DOGE sous contrôle pendant plus d’un an. Dans un tel cas, DOGE pourrait remonter à 0,093 $ et 0,109 $.

Au total, ce mouvement constituerait à peu près une ascension de 90 %.

Graphique DOGE/USDT sur 1 jour

Bien que les perspectives globales du prix du Dogecoin restent légèrement haussières, les investisseurs doivent noter qu’un chandelier quotidien proche du bas de la fourchette à 0,049 $ créera un bas plus bas. Une telle évolution invalidera la thèse haussière de la pièce meme.

Dans un tel cas, le prix du Dogecoin pourrait chuter de 5 % et revoir les 0,047 $.