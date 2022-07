Que indique cette baisse de 15 % du prix de Crypto.com pour l’avenir du CRO ? | Cryptomonnaie

Le prix de Crypto.com a du mal à dépasser la barrière de 0,122 $ et à établir un biais directionnel.

Les investisseurs peuvent s’attendre à une baisse de 13% si le CRO passe en dessous de l’EMA de 34 heures à 0,120 $.

Une clôture en chandelier de quatre heures au-dessus de l’EMA de quatre heures de 200 à 0,134 $ invalidera la thèse baissière.

Le prix de Crypto.com s’est négocié à l’intérieur d’une fourchette qui s’est formée vers la mi-juin 2022. La récente tentative de retester le haut de la fourchette a échoué et pourrait entraîner une forte correction, surtout si le prix du Bitcoin se corrige également.

Le prix Crypto.com prêt pour son prochain déménagement

Le prix de Crypto.com a augmenté de 35 % entre le 18 juin et le 26 juin, établissant une fourchette allant de 0,098 $ à 0,133 $. Après le rallye de reprise initial, le CRO a reculé de 18% et a brièvement glissé sous le point médian à 0,115 $.

Cependant, les traders ont fait un retour et ont récupéré le prix de Crypto.com au-dessus et ont tenté une montée en puissance. La confluence du niveau de résistance intermédiaire à 0,122 $, de la moyenne mobile exponentielle (EMA) de 8 heures sur quatre et de l’EMA de 34 heures sur quatre heures à environ 0,121 $ a empêché l’altcoin de monter.

En conséquence, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que ce rejet fasse baisser le prix de Crypto.com de 13 % dans la zone de demande quotidienne, allant de 0,098 $ à 0,106 $. Bien que la tendance baissière puisse sembler baissière, un rebond sur la zone de demande est l’endroit où les mouvements haussiers sont susceptibles de démarrer.

Graphique CRO/USDT sur 4 heures

D’un autre côté, si le prix de Crypto.com produit un chandelier de quatre heures près du 200 EMA de quatre heures à 0,134 $, cela indiquera que l’élan haussier est de retour. Ce développement transformera essentiellement les principaux obstacles en un niveau de support.

Une telle évolution invalidera la thèse baissière des CRO, mais ne mettra pas fin aux problèmes des haussiers. Un flip réussi de 0,140 $ indiquera que le prix Crypto.com est prêt pour plus de gains.