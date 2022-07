Pourquoi ce mouvement de prix Shiba Inu crée plus de problèmes qu’il n’en résout | Cryptomonnaie

Le prix du Shiba Inu oscille entre 0,0000095 $ et 0,0000119 $, ne montrant aucun signe d’éclatement.

Cependant, les investisseurs doivent garder un œil sur une montée rapide qui balaie les niveaux de 0,0000119 $ et 0,0000130 $ pour la liquidité.

Une ventilation du niveau de support de 0,0000095 $ pourrait déclencher un crash de 13 % à 0,0000082 $.

Le prix du Shiba Inu est bloqué dans les limbes car il se consolide au-dessus d’un niveau de support stable. En raison de la présence d’inefficacité à la baisse, tout mouvement à la hausse s’accompagne d’un risque inhérent d’inversion.

Le prix du Shiba Inu dans une situation difficile

Le prix du Shiba Inu a établi une fourchette allant de 0,0000071 $ à 0,0000119 $ alors qu’il a augmenté de 68 % entre le 18 juin et le 21 juin.

Alors que de nombreux altcoins ont suivi un chemin similaire, SHIB n’a pas réussi à revenir plus bas et à combler l’écart de juste valeur (FVG), c’est-à-dire une inefficacité créée lors de la montée en puissance initiale, allant de 0,0000082 $ à 0,0000095 $. Au lieu de cela, le prix du Shiba Inu a rebondi sur le niveau de support de 0,0000095 $ et est bloqué au-dessus.

Par conséquent, les investisseurs doivent se méfier d’un run-up qui pousse plus haut car il pourrait s’inverser pour remplir cette FVG. Cependant, si le prix du Shiba Inu baisse et rebondit d’abord sur le niveau de support de 0,0000082 $, alors toute reprise qui émerge après serait exempte d’un renversement rapide.

Dans un tel cas, les acteurs du marché peuvent s’attendre à ce que SHIB reteste les niveaux de 0,0000119 $ et 0,0000130 $.

Graphique SHIB/USDT sur 4 heures

Alors que les choses regardent sur la clôture pour le prix du Shiba Inu, les investisseurs doivent noter que l’altcoin est dans la zone de sécurité tant qu’il se maintient au-dessus du niveau de support de 0,0000082 $. Un chandelier de quatre heures clôturé en dessous de 0,0000071 $ invalidera la thèse haussière en créant un plus bas plus bas.

Dans un tel cas, le prix du Shiba Inu pourrait s’effondrer de 15 % et revenir à 0,0000060 $.