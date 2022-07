Voici ce que le prix Ethereum fera ensuite et comment vous pouvez l’échanger | Cryptomonnaie

Le prix Ethereum cherche à franchir la barre des 1 284 $ après trois rejets réussis.

Si l’ETH transforme ce niveau en plancher de support, les investisseurs peuvent s’attendre à un passage à 1 425 $ et 1 543 $.

Une clôture en chandelier de quatre heures en dessous de 938 $ invalidera la thèse haussière.

Le prix Ethereum a retesté trois fois un niveau de résistance rigide et n’a pas réussi à le dépasser à chaque fois. Le recul de ce rejet est susceptible de déclencher une autre accélération qui pourrait franchir l’obstacle et le pousser plus haut.

Prix ​​Ethereum à réessayer

Le prix Ethereum a créé une fourchette allant de 878 $ à 1 284 $ alors qu’il a augmenté de 46 % entre le 18 juin et le 26 juin. L’ETH a été rejeté au niveau de 1 284 $ bien avant la formation de la fourchette et ledit niveau est toujours d’actualité.

Le nouveau test le plus récent a eu lieu le 8 juillet, ce qui a entraîné un recul. Dès que le prix du Bitcoin prend les devants, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que le prix d’Ethereum suive. Dans un tel cas, l’ETH est susceptible de déclencher une autre tentative qui le poussera au-delà de l’obstacle de 1 284 $ et retestera le prix en efficacité, c’est-à-dire l’écart de juste valeur à 1 425 $.

Dans certains cas, le prix d’Ethereum pourrait étendre cette jambe à 1 543 $, portant la hausse totale à 27 % par rapport à la position actuelle à 1 212 $.

Graphique ETH/USDT sur 4 heures

Alors que les choses s’améliorent pour le prix d’Ethereum en raison d’inversions potentielles, les investisseurs doivent porter une attention particulière à la zone de demande de quatre heures, s’étendant de 938 $ à 1 008 $. Cette zone a fourni un support stable à l’ETH, ce qui a entraîné une tendance à la hausse à 1 284 $.

Par conséquent, une clôture en chandelier de quatre heures en dessous de 938 $ invalidera la thèse haussière du prix Ethereum.