Prédiction du prix du Shiba Inu : un achat justifié contre une perte honorable | Cryptomonnaie

Le prix du Shiba Inu a franchi le triangle de consolidation et est sur le point d’augmenter.

Le prix SHIB montre une dynamique croissante des acheteurs sur l’indicateur de profil de volume.

L’invalidation des perspectives haussières reste inférieure à 0,00000925 $.

Le prix du Shiba Inu pourrait augmenter de 50 % supplémentaires par rapport à la valeur marchande actuelle. Les commerçants sont peut-être encore hésitants mais comme dit le proverbe «Si vous avez peur de placer une entrée, vous risquez probablement trop”.

Le prix Shiba Inu est un achat justifié

Le prix du Shiba Inu montre une configuration commerciale semblable à un manuel ciblant la zone de 0,00001700 $ alors que les traders ont franchi et clôturé avec succès au-dessus d’un modèle de consolidation triangulaire sur le graphique de 3 heures. Pourtant, il est possible que le triangle ne soit pas encore terminé.

Le prix du Shiba Inu est sans aucun doute un tableau délicat. Les traders d’Elliot Wave attesteront que la contraction des triangles peut être difficile à négocier. Les triangles sont connus pour piéger les coûts d’opportunité des investisseurs et continuer dans une action de prix banale et latérale. Juste au moment où vous pensez avoir repéré une évasion, l’évasion se consolide et vous devez vous asseoir sur la touche avec une position perdante.

Graphique SHIB/USDT sur 3 heures

Néanmoins, être hésitant face à une cassure triangulaire peut également laisser les traders rater entièrement une opportunité, car les triangles peuvent également devenir très volatils lors du décollage. Ainsi, placer une entrée au prix SHIB actuel de 0,00001138 $ est justifiable. Le prix SHIB pourrait augmenter impulsivement 50% supplémentaires dans les prochains jours, et personne ne veut manquer un mouvement comme celui-là.

La praticienne de renommée mondiale d’Elliot Wave, Constance Brown, a dit un jour que « placer une invalidation sous la vague A d’un triangle est un pari plus sûr ». Cela évitera aux traders des heures de paralysie d’analyse, se demandant s’ils devaient ou non entrer sur le marché. Au lieu de cela, les commerçants peuvent espérer que ces signaux haussiers observés pour le prix du Shiba Inu sont authentiques et prennent un risque prudent. «

« Si vous avez peur de placer une entrée, vous risquez probablement trop ». – Un commerçant avisé

L’invalidation de la thèse haussière est la vague A à 0,00000925 $. Si le niveau de 0,00000925 $ est dépassé, la configuration commerciale sera une perte honorable. Les traders prendront probablement le contrôle et viseront 0,00000800 $, ce qui entraînera une baisse de 27 % par rapport au prix actuel du Shiba Inu.