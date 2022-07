Pourquoi le prix Dogecoin pourrait surpasser tous les autres Crypto ce mois-ci | Cryptomonnaie

Le prix Dogecoin montre une compression des moyennes mobiles simples sur 8 et 21 jours en dessous de la valeur marchande actuelle.

Le prix DOGE montre une différence substantielle entre les preneurs de risques précoces et les traders plus conservateurs.

L’invalidation de la thèse haussière reste inférieure à 0,04914 $. Cependant, les commerçants prêts à prendre un risque pourraient placer une entrée anticipée avec un niveau d’invalidation plus strict à 0,06162 $.

Le prix Dogecoin montre des configurations risque-récompense de type eye-candy. Être un taureau précoce pourrait rapporter près de trois fois plus que la configuration commerciale plus conservatrice.

Le prix du Dogecoin est-il trop beau pour être vrai ?

Le prix Dogecoin pourrait être en route vers 0,12 $ dans un avenir très proche. Les commerçants familiers avec la pièce meme populaire attesteront que le chien est connu pour ses rassemblements hors de nulle part et sa folie induite par le FOMO. Les données techniques suggèrent que le prix du DOGE va augmenter, mais il est encore difficile de détecter si un creux définitif s’est produit.

Le prix DOGE se négocie actuellement à 0,07 $, les haussiers ayant pu reconquérir les moyennes mobiles simples sur 8 et 21 jours. La compression des SMA en dessous de la valeur marchande actuelle est un signe positif et pourrait devenir le catalyseur pour déclencher la course haussière anticipée dans les prochains jours.

Du point de vue de la récompense par rapport au risque, être un acheteur précoce au niveau de 0,07 $ pourrait rapporter près de trois fois plus que la configuration commerciale plus conventionnelle, qui consiste à acheter la cassure à 0,078 $. Néanmoins, les traders doivent être conscients qu’il existe toujours une possibilité de chasse à la liquidité ciblant la zone de 0,05 $.

Ainsi, l’invalidation de la tendance haussière reste à 0,04914 $. Cependant, les commerçants prêts à prendre un risque pourraient placer une entrée anticipée avec un niveau d’invalidation plus strict à 0,06162 $. Si 0,6162 $ est dépassé, recherchez une opportunité de capture dans la région de 0,05 $ tout en maintenant le 0,04914 $ comme point d’invalidation haussier.

Si 0,04914 $ est dépassé, les traders doivent immédiatement libérer leurs positions car le prix du DOGE pourrait chuter jusqu’à 0,02 $, ce qui entraînerait une baisse de 70 % par rapport à la valeur marchande actuelle de Doge.