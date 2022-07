Le prix LUNA de Terra risque toujours de s’effondrer | Cryptomonnaie

Le prix de Terra a presque atteint le niveau de Fibonacci de 78,6 % de la baisse de juin, à 0,000112 $, au début des échanges ASIA PAC.

Depuis lors, les prises de bénéfices se sont estompées et risquent de s’effondrer sur le Fibonacci à 23,6 %, à 0,000095 $, et de chuter de 10 %.

La nervosité du prix de LUNA, avec de violents mouvements de balançoires en quelques heures, montre qu’il ne devrait pas être négocié par les faibles.

Le prix de Terra (LUNA) s’estompe un peu dans les échanges européens alors que la session ASIE PACIFIQUE a vu un rallye se poursuivre initialement à partir de jeudi soir vers 0,000112 $, et le niveau de Fibonacci de 78,6 % de la mi-juin décliner. Le mouvement a commencé jeudi pendant les heures de négociation aux États-Unis, alors que les actions se sont fortement redressées et que le thème du risque a dominé dans plusieurs classes d’actifs. Maintenant que le sentiment a changé, le prix de LUNA a reculé et il y a un risque d’effondrement complet à 0,000097 $ pour une perte de plus de 10 %.

Le prix LUNA risque de réduire les gains encourus à partir de jeudi

Le prix de Terra affiche des gains solides depuis le début du mois de juillet, avec un gain de plus de 17 % enregistré au total. Jusqu’à présent, la bonne nouvelle pour l’action des prix de LUNA est qu’elle avait désespérément besoin d’un soulagement après les coups qu’elle a subis au premier semestre 2022. Techniquement, tout cela avait du sens avec un excellent support à 0,000095 $ ou le niveau de Fibonacci de 23,6 %. , se tenant assez bien, puis un rouleau à vapeur remonte vers 0,000112 $, soit le niveau de Fibonacci de 78,6 %, et tout cela grâce à la force du dollar.

Le prix de LUNA, cependant, voit un fondu se dérouler ce matin lors de la session européenne, ce qui pourrait être synonyme de problèmes. Les traders ne prendront pas la peine d’acheter en dessous de 0,000107 $, par exemple au niveau de 61,8 % de Fibonacci, et voudront plutôt attendre un niveau inférieur pour réintégrer le rallye. Cela rend le rallye abrupt insoutenable et pourrait déclencher un retour complet vers 0,0001000 $ près du niveau de Fibonacci de 38,2 %, ou un support le long de la ligne de tendance ascendante verte près de 0,000098 $.

Graphique horaire LUNA/USD

Comme déjà mentionné ci-dessus, quelques niveaux de Fibonacci sont configurés pour être assez intéressants. Certes, le niveau de 0,000107 $ à 61,8 % est essentiel, renforcé par le fait que c’est là que le marché a réalisé un écart du soir entre la clôture d’une bougie et l’ouverture de la bougie suivante. Une brève baisse sous le niveau de 61,8 % de Fibonacci pourrait combler cet écart et être utilisée comme point d’entrée pour que les traders se rallient à la prochaine cible à 0,000115 $, ce qui est un niveau très technique à l’avenir.