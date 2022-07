Le prix Ethereum a une barrière à franchir avant 1 500 $ | Cryptomonnaie

Le prix Ethereum complète un swing trade haussier dans le trading ASIA PAC.

Le prix de l’ETH pourrait augmenter si le rapport sur l’emploi aux États-Unis déçoit et apporte un dollar plus faible.

Attendez-vous à voir un pop supérieur à 1 500 $ avant qu’il ne trouve un plafond à un plafond technique.

Le prix de l’Ethereum (ETH) a terminé un swing trade à la hausse qui a été mentionné dans l’article de mercredi sur les trois meilleures prédictions de prix ici sur FX Street. Cela soulève un point intéressant : lors du trading, il est préférable de choisir quelques crypto-monnaies et de suivre tout ce qui concerne leur action sur les prix au lieu d’essayer d’échanger chaque crypto-monnaie car elle capte les nouvelles pour le meilleur ou pour le pire. Le prix d’Ethereum est maintenant à la croisée des chemins avec les chiffres de l’emploi aux États-Unis cet après-midi qui dictent s’il augmente ou diminue.

Le prix des ETH à la croisée des chemins

Le prix d’Ethereum est sur le point de franchir la dernière étape pour immobiliser les gains de juin, selon que le swing trade qu’il vient d’effectuer a encore plus de marge de manœuvre. Le prix de l’ETH a atteint 1 243 $ ce matin et a même dépassé ce niveau. Le risque est que le prix d’Ethereum chute, dans une répétition de ce qui a été vu le 26 juin, avec une fausse cassure et un retour complet à 1 000 $. L’indice de force relative (RSI) se situe juste à 50, au milieu de sa fourchette et pourrait aller dans les deux sens, avec un léger biais en faveur des traders.

Le prix de l’ETH pourrait utiliser le rapport sur l’emploi aux États-Unis cet après-midi comme catalyseur pour grimper plus haut. Dans les deux cas, le prix Ethereum a des raisons d’augmenter, que le résultat soit bon ou mauvais. En cas d’échec, le dollar reculera et ouvrira une fenêtre de faiblesse du dollar où Ethereum pourra combler l’écart en s’échangeant plus haut. Et dans le cas où le nombre d’emplois reste élevé, attendez-vous à voir une amélioration du sentiment alors que les craintes d’une récession américaine s’estompent et que les investisseurs sont encouragés à recommencer à récupérer les crypto-monnaies, car le revenu des ménages devrait rester élevé tandis que l’inflation et les prix à la consommation goutte. Dans un tel scénario, Ethereum pourrait très bien atteindre 1 500 $ et le niveau de la moyenne mobile simple (SMA) sur 55 jours.

Graphique journalier ETH/USD

Le risque à la baisse est que nous assistions à une répétition de ce qui s’est passé le 26 juin, le prix des ETH s’effondrant sous un fondu déclenché par une prise de bénéfices à 1 243 $. L’action des prix devrait retomber vers 1 000 $ alors que le swing trade se transforme en un range trade, l’action des prix étant bloquée pendant quelques semaines. Il sera important de surveiller la clôture à la fin de cette soirée après la cloche de clôture américaine pour voir si la fourchette se maintient ou se brise à la hausse.