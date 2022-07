SEC contre Ripple : le demandeur vise à exclure ou à limiter les témoignages d’experts | Cryptomonnaie

Dans la bataille juridique entre la SEC et Ripple, le régulateur demande l’autorisation de limiter les témoignages d’experts, dans une requête de 120 pages.

Les experts pensent que cette décision fera pression sur l’équipe de défense de Ripple alors que la SEC presse d’exclure le témoignage de dix experts.

Le prix du XRP entre dans un rallye franchissant des niveaux de résistance majeurs dans sa tendance haussière.

La SEC a l’intention de déposer une requête pour exclure le témoignage de pas moins de dix experts retenus par Ripple Labs, Christian Larsen et Bradley Garlinghouse. Les experts considèrent la requête comme une tentative de pression sur l’équipe juridique de l’accusé.

La SEC vise à exclure le témoignage de dix experts

La Securities and Exchange Commission des États-Unis a l’intention de déposer une requête pour exclure ou limiter le témoignage de dix experts retenus par Ripple Labs, Christian A. Larsen et Bradley Garlinghouse. Les experts soutiennent que le demandeur a l’intention de déposer cette requête pour faire pression sur l’équipe de défense de Ripple et exclure les rapports initiaux et/ou de réfutation concernant de nombreux sujets sur lesquels des experts ont témoigné.

Par conséquent, la demande de déposer une requête omnibus est un moyen de pression. La grande motion vise jusqu’à 120 pages de témoignages d’experts. Le jugement final pourrait faire ou défaire le litige en cours.

XRPArmy attend toujours une décision de justice sur les documents liés au discours de Hinman en 2018 et s’ils relèvent du secret professionnel de l’avocat. La SEC vise à sceller la réponse et à déposer la requête omnibus.

Dépôt SEC vs Ripple

La requête omnibus pourrait faire gagner beaucoup de temps au tribunal et à la partie qui présente la requête. Si le tribunal juge la demande raisonnable, il est probable qu’elle soit accordée, bien qu’elle soit controversée.

Ripple ne s’est pas opposé à la requête de la SEC, mais a demandé qu’un privilège similaire leur soit accordé lors du dépôt de l’opposition.

Les analystes s’attendent à ce que la compression de Ripple à la hausse se poursuive

Les analystes de Netcost-Security ont évalué la tendance à la hausse des prix XRP et ont noté une tendance similaire à celle observée dans le graphique Bitcoin et Ethereum. Dans XRP, le prix actuel du marché se situe au milieu de la fourchette et les analystes ont prédit qu’une compression à la hausse pourrait se poursuivre.

Le prix du XRP a enregistré des gains de 8 % au cours de la semaine dernière et les analystes prédisent la poursuite de la tendance haussière de l’altcoin.

Tableau des prix XRP-USD

Les analystes ont identifié des niveaux de prix clés. Pour plus d’informations, regardez cette vidéo :