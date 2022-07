C’est pourquoi le prix d’ApeCoin pourrait effacer une semaine de gains | Cryptomonnaie

Le prix d’ApeCoin fait marche arrière et pourrait annuler les gains observés au cours de la semaine dernière.

Les investisseurs peuvent s’attendre à ce que l’APE retrace 15% au niveau de support de 4,28 $.

Une clôture en chandelier de quatre heures au-dessus de 5,59 $ invalidera les perspectives baissières.

Le prix de l’ApeCoin est sur une tendance haussière constante depuis la semaine dernière, mais les choses s’arrêtent et pourraient potentiellement amorcer un renversement. Les investisseurs doivent faire attention au recul car il pourrait annuler les gains et causer plus de tort avec le risque d’un nouvel effondrement de la valeur marchande de l’APE.

Le prix ApeCoin fait face à l’épuisement

Le prix de l’ApeCoin a augmenté de 25 % depuis le creux du 30 juin à 4,20 $. Cette montée en puissance a temporairement franchi la barre des 5,02 $, mais les acheteurs n’ont pas réussi à intervenir et à maintenir ce récent retournement. En conséquence, APE est passé en dessous dudit niveau, indiquant qu’une tendance à la baisse est en cours.

Alors que le prix d’ApeCoin se négocie en dessous de l’obstacle de 5,02 $, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que cette tendance à la baisse se poursuive, d’autant plus que le prix du Bitcoin recule également après 48 heures haussières. Dans un tel cas, APE est susceptible de dépasser le niveau de support décroissant et de visiter le niveau de support de 4,28 $.

Dans certains cas, le prix d’ApeCoin pourrait revoir le pied de 3,78 $, où les acheteurs peuvent intervenir et tenter une autre reprise. Cette baisse constituerait un mouvement de 13 % à 4,28 $ ou même une chute de 22 % à 3,78 $.

Graphique APE/USDT sur 4 heures

Alors que les choses semblent sombres pour le prix de l’ApeCoin, une augmentation soudaine de la pression d’achat qui pousse l’APE à la hausse pourrait contourner cette perspective pessimiste. Si le prix d’ApeCoin produit un chandelier de quatre heures au-dessus de l’obstacle de 5,59 $, cela invalidera les perspectives baissières.

Dans un tel cas, APE pourrait grimper plus haut et retester l’obstacle de 6,09 $.