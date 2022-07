Nifty News: Le total des vols BAYC dépasse 18,5 millions de dollars, les prêts «Ape Now, Pay later» viennent pour les NFT et plus | Cryptomonnaie

Un utilisateur de la plate-forme d’analyse Dune a découvert que plus de 18,5 millions de dollars de jetons non fongibles (NFT) Bored Ape Yacht Club (BAYC) et Mutant Ape Yacht Club (MAYC) ont été marqués comme volés ou signalés pour activité suspecte sur Opensea à ce jour.

Selon les données de Dune, un utilisateur connu sous le nom de « Beetle » a découvert que 130 BAYC et 268 MAYC NFT ont été signalés pour activité suspecte, aux côtés de 153 Azuki, 202 CloneX et 70 Moonbirds.

La valeur marchande totale des NFT volés de ces collections notables s’élève à un peu plus de 25 millions de dollars.

« Singe maintenant, payez plus tard »

Plate-forme de prêt financier décentralisé, Teller Finance a lancé une nouvelle fonctionnalité qui permettra à ses utilisateurs d’accéder à une fonctionnalité « acheter maintenant, payer plus tard » (BNPL) pour acheter des NFT.

La nouvelle fonctionnalité, intitulée avec humour « Ape Now, Pay Later », est construite sur le réseau polygonal et permet aux utilisateurs de posséder des NFT tout en remboursant le prix total au fil du temps, tout comme d’autres services BNPL tels que AfterPay.

Au moment de la rédaction de cet article, la fonctionnalité BNPL de Teller Finance s’applique aux collections NFT notables, notamment : Bored Ape Yacht Club, Mutant Ape Yacht Club, Moonbirds, Doodles, Cool Cats, Azuki, Meebits et plus encore.

L’Australie lance le premier festival de musique payant NFT

Un festival de musique itinérant pour tous les âges nommé « The Grass is Greener » est devenu le premier grand festival de musique australien à utiliser la technologie NFT dans le cadre de son processus de billetterie.

Selon le Twitter officiel du festival, une collection de 1 111 NFT en édition limitée permettra aux propriétaires d’accéder à l’événement comme un billet conventionnel, mais ouvrira également des fonctionnalités spéciales aux festivaliers les plus avertis du Web3, notamment des billets à vie, des expériences VIP, des coulisses laissez-passer et plus encore.

La technologie NFT est entrée dans l’arène de la billetterie des festivals à l’échelle mondiale – plus tôt cette année, le grand festival de musique américain Coachella a intégré la technologie NFT à sa collection « Coachella Keys », qui a permis aux fans engagés de créer des NFT offrant une gamme d’avantages ultra-exclusifs, y compris VIP expériences et passes de vie.

Ce n’est pas un NFT – Ceci est un NFT

Une nouvelle analyse de CashNetUSA a révélé que les Australiens sont de grands fans des NFT, se classant au 8e rang mondial en termes de volume de recherche mensuel sur Google et Twitter.

En ce qui concerne le sentiment, les Australiens n’ont pas tardé à exprimer des pensées positives sur la technologie NFT – pour 1 000 tweets, 539 se sont avérés montrer « l’amour » pour les NFT contre 79 qui exprimaient la « haine ». Axie Infinity, la sensation vietnamienne de jouer pour gagner, était le projet NFT préféré des Australiens.

Singapour et Hong Kong ont cependant pris les premières places, avec plus de recherches de NFT que tout autre pays avec respectivement 18 717 et 15 213 recherches mensuelles.

De plus, l’étude a révélé que les personnes des pays d’Europe de l’Est étaient les plus passionnées par les NFT des deux côtés du spectre. Les Monténégros étaient les plus susceptibles de publier des tweets pro-NFT, tandis que les utilisateurs de Twitter polonais étaient beaucoup plus susceptibles d’exprimer un sentiment anti-NFT.

Une autre enquête, publiée en mars de cette année par le NFT Club, a révélé que les Australiens se classent en fait au deuxième rang mondial en matière d’intérêt pour les NFT, battus à la première place par Taïwan.