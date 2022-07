Quel marché baissier ? La confiance des consommateurs est plus élevée parmi les propriétaires de crypto que les normes | Cryptomonnaie

La confiance des consommateurs est considérablement plus élevée parmi les propriétaires de crypto que l’adulte américain moyen, les propriétaires de crypto étant 16,4 points plus élevés sur l’indice de confiance des consommateurs.

Un rapport du 7 juillet de la société de recherche Morning Consult montre que bien que le sentiment moyen des consommateurs adultes aux États-Unis (États-Unis) ait chuté de 13,5 % depuis la mi-janvier, la confiance des propriétaires de crypto a relativement mieux résisté, ne chutant que de 8,1 % sur la même période.

La firme de recherche a déclaré que l’écart s’explique en partie par le fait que le propriétaire moyen de crypto est « plus susceptible d’être plus riche, plus jeune et de sexe masculin » que l’adulte américain moyen.

« Ces derniers mois, l’âge a été l’un des principaux moteurs des différences de confiance des consommateurs, car les revenus fixes, les risques pour la santé et les souvenirs des épisodes passés de forte inflation aux États-Unis conduisent les Américains plus âgés à être plus pessimistes », a-t-il déclaré.

Le rapport indique que les hommes de la génération Y qui gagnent au moins 100 000 dollars par an sont les personnes les plus susceptibles de posséder une crypto, bien que les adultes de la génération Z affichent également des niveaux assez élevés de possession de crypto. Les baby-boomers et les femmes restent les moins susceptibles de rester.

Le rapport cite les attentes de prix élevées des répondants pour Bitcoin (BTC) comme un facteur déterminant de leur optimisme, notant que l’utilisateur moyen de crypto s’attend à ce que le prix rebondisse à 38 000 $ au cours des six prochains mois.

Ceci malgré le fait que certains experts pensent que Bitcoin restera sur le côté dans un avenir prévisible et pourrait descendre jusqu’à 16 000 $.

La récupération des prix est probablement importante pour le détenteur moyen de crypto, car la majorité des propriétaires de crypto – 66% considèrent principalement la crypto-monnaie comme un moyen de gagner de l’argent plutôt que de l’utiliser pour envoyer ou comme moyen de paiement, selon le rapport.

Bitcoin était la crypto la plus populaire détenue par les Américains, avec 75% des propriétaires de crypto américains en possession de la crypto-monnaie selon le rapport. Il convient de noter que le stablecoin USD Coin (USDC) et le jeton natif de la blockchain Solana (SOL) ont vu leur propriété augmenter de 4 % chacun depuis janvier.

Le rapport a également noté qu’une part croissante d’Américains est favorable à une réglementation plus lourde sur l’espace des crypto-monnaies. La proportion d’Américains qui pensent que le marché devrait être plus strictement réglementé est passée de 17 % en janvier à 21 % en juin.

Le rapport attribue l’augmentation de l’appel à la réglementation à « l’environnement actuel de volatilité accrue » résultant de l’effondrement de l’écosystème Terra et de Janet Yellen face aux risques associés à cet événement.

Le rapport, intitulé « The Crypto Report : Our Analysts on the State of Cryptocurrency », tire les données de trois enquêtes. Deux des enquêtes ont été menées sur 2 200 à 4 400 et 6 000 adultes américains respectivement. La troisième a été menée mensuellement dans 15 à 17 pays différents et à nouveau du 1er au 7 juin 2022 sur 1 000 adultes par pays.