Bitcoin profite des gains des actions | Cryptomonnaie

Le bitcoin a gagné 6% jeudi, terminant la journée autour de 21 600 dollars et développant des gains vendredi à 22 400 dollars, revenant à 21 800 (+ 7,2% en 24 heures) au moment de la rédaction. Ethereum a ajouté 6,5% à 1240 $, tandis que les autres altcoins de premier plan ont gagné entre 1,9% (BNB) et 3,2% (Solana).

La capitalisation boursière totale de la cryptomonnaie, selon CoinMarketCap, a augmenté de 5 % du jour au lendemain pour atteindre 962 milliards de dollars. L’indice de peur et de cupidité des crypto-monnaies a augmenté de 2 points à 20 vendredi et reste en mode « peur extrême ».

Comme on peut le voir, les première et deuxième crypto-monnaies surperforment le reste du marché, indiquant une reprise de la demande chez les investisseurs professionnels suite au renforcement des indices boursiers.

Depuis le début du mois, le BTCUSD a gagné plus de 17 %, ce qui ressemble à un résultat impressionnant mais seulement à première vue. Le fait est que le bitcoin a été poussé aussi bas que possible fin juin, et la hausse remarquable actuelle n’est qu’une reprise aux niveaux d’il y a 3 semaines.

Le BTCUSD est toujours en dessous de sa moyenne sur 200 semaines et a de nouveau vendu aujourd’hui sur ses approches, indiquant un excédent d’offre important de la part des vendeurs.

Bloomberg pense que le marché de la cryptomonnaie a atteint un creux et que BTC reprendra son offensive dans les six prochains mois.

Selon Bank Of America, le nombre d’utilisateurs actifs de crypto-monnaie a diminué de plus de 50 % par rapport à son pic de novembre de l’année dernière. Dans le même temps, l’intérêt des consommateurs pour les actifs numériques reste à un niveau raisonnablement élevé.

Un investisseur américain a déposé un recours collectif devant un tribunal californien contre Solana et ses partenaires, les accusant de profiter illégalement de la vente de jetons SOL en guise de garantie.

Les développeurs d’Ethereum continuent de tester la transition vers l’algorithme de consensus Proof-of-Stake. Ils ont annoncé la migration réussie du réseau de test Sepolia vers PoS.

Les développeurs de Shiba Inu ont rendu compte de l’état actuel du développement des nouveaux composants de l’écosystème et ont annoncé le lancement de son stablecoin.