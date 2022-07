Un nouveau procès affirme que le SOL de Solana est une sécurité centralisée non enregistrée | Cryptomonnaie

Un recours collectif a été déposé contre Solana dans le district nord de la Californie, affirmant que SOL est une sécurité centralisée non enregistrée.

Le résultat du procès devrait avoir une implication significative sur Solana et l’écosystème cryptomonnaie au sens large.

Solana a annoncé sa conférence Breakpoint 2022, en association avec Jump, appelant les développeurs et la communauté à s’appuyer sur sa blockchain.

Solana a fait l’objet d’un procès affirmant que SOL est une sécurité non enregistrée. Le demandeur a affirmé que le jeton SOL de Solana est une sécurité centralisée et que les initiés ont énormément profité tandis que les commerçants de détail ont subi des pertes. Malgré la nouvelle du procès, Solana a annoncé que son plus grand événement de 2022, la Solana Breakpoint Conference, est désormais prévu pour novembre.

Solana visé par un recours collectif pour la vente de titres non enregistrés

Un résident californien, Mark Young, intente un recours collectif pour la vente de titres non enregistrés contre Solana. Le procès a été déposé le 1er juillet 2022 devant un tribunal de district du district nord de Californie par les cabinets d’avocats Roche Freedman LLP et Schneider Wallace Cottrell Konecky.

Le procès vise Solana Labs, la Fondation Solana et le co-fondateur de Solana Anatoly Takovenko, Multicoin Capital Management et le co-fondateur Kyle Samani, et FalconX. Ces entités et individus sont accusés d’avoir vendu des titres non enregistrés sous forme de SOL à partir du 24 mars 2020.

Les défendeurs ont réalisé d’énormes profits grâce à la vente de titres SOL à des investisseurs de détail aux États-Unis en violation des dispositions d’enregistrement des lois fédérales et étatiques sur les valeurs mobilières, et les investisseurs ont subi d’énormes pertes

selon le procès du demandeur.

Le procès accuse Anatoly Yakovenko d’avoir prêté plus de 11,3 millions de SOL en avril 2020 et de ne pas avoir divulgué ces informations au public. Solana Labs a informé les investisseurs que l’offre de SOL serait réduite de ce montant mais n’a brûlé que 3,3 millions de jetons. Ceci est considéré comme une « déclaration délibérément trompeuse ».

Le procès prétend que Solana n’est pas décentralisé

Le procès intenté contre Solana Labs, les cofondateurs et les institutions et entreprises associées fait valoir qu’en mai 2021, les initiés détenaient 48% de l’approvisionnement en SOL. Le réseau Solana est donc fortement centralisé.

Avec plus de 1 000 validateurs, Solana est considérée comme hautement centralisée par rapport aux blockchains comme Ethereum.

Nombre total de validateurs sur les blockchains populaires en mai 2022

Solana annonce les événements Breakpoint Conference 2022 et Hacker House

Solana s’est associé à Jump pour organiser des événements Hacker House dans le monde entier avant la conférence Breakpoint du 4 au 7 novembre à Lisbonne, au Portugal. Solana invite la communauté des détenteurs, des constructeurs et des développeurs à se réunir, à organiser et à participer à des rencontres pour s’impliquer dans la prochaine phase de développement sur la blockchain.

Les événements Hacker House de Solana ont donné naissance à plusieurs projets qui s’affairent à construire des solutions sur la blockchain du tueur d’Ethereum. La conférence Breakpoint accueillera des discussions sur l’avenir de Solana et sur la direction que prend l’altcoin.

Les analystes pensent que le prix de Solana pourrait grimper à 50 $

Les analystes de Netcost-Security pensent que le prix de Solana a commencé un mouvement important après s’être remis de la crise. Le prix de Solana vise 50 $ et les analystes prédisent une poursuite de la tendance haussière de l’altcoin. Le prix de Solana a augmenté de 15 % au cours de la semaine dernière et l’altcoin devrait poursuivre sa montée.

Tableau des prix SOL-USD

Pour les niveaux de prix clés et les objectifs de la tendance haussière de Solana, regardez cette vidéo :