Voici ce que les teneurs de marché ont en réserve pour le prix MATIC | Cryptomonnaie

Le prix MATIC a établi un autre sommet égal à 0,595 $ dans son parcours pour collecter des liquidités au-dessus d’un sommet égal existant à 0,626 $.

Cette évolution pourrait suggérer que l’élan s’essouffle, mais il reste à voir ce que les teneurs de marché pourraient faire ensuite.

Une clôture en chandelier de quatre heures en dessous de 0,477 $ invalidera la thèse haussière.

Le prix MATIC a montré une incroyable reprise au cours des trois dernières semaines. Le rebond du récent recul suggère que l’élan haussier est de retour. Cependant, les choses pourraient mal tourner avec des balayages potentiels de liquidités suivis d’un renversement.

Prix ​​MATIC et tester ses limites

Le prix MATIC a reculé de 33 % après sa hausse de 100 % qui a été déclenchée le 18 juin. Ce recul est apparu après que l’altcoin a atteint trois sommets égaux à environ 0,626 $. La correction s’est stabilisée autour du niveau de support de 0,477 $ alors que les haussiers Polygon se sont déplacés au-dessus.

Jusqu’à présent, les teneurs de marché ou l’argent intelligent ont fait grimper le prix du MATIC de 43 % dans l’espoir de collecter la liquidité d’arrêt d’achat se situant au-dessus de 0,626 $. Cependant, cette montée en puissance semble faire face à une résistance temporaire à 0,595 $, entraînant un autre sommet égal.

Alors que les teneurs de marché ont une incitation beaucoup plus grande à pousser le prix MATIC plus haut, un renversement après la collecte de liquidités pourrait être en place. De plus, les sommets égaux formés autour de 0,595 $ peuvent être considérés comme une formation à double sommet qui signale la fin d’une tendance haussière.

Quoi qu’il en soit, la hausse du prix MATIC est plafonnée autour du niveau de 0,626 $. Seule une clôture en chandelier de quatre heures qui transforme cet obstacle en un niveau de support permettra à l’altcoin de retester la barrière de résistance à long terme à 0,686 $.

Graphique MATIC/USDT sur 4 heures

D’autre part, si le prix MATIC produit un chandelier de quatre heures proche du niveau de support de 0,477 $, il le transformera en une barrière de résistance et invalidera la thèse haussière.

Dans un tel cas, le prix MATIC pourrait chuter de 20 % pour revoir le niveau de support hebdomadaire à 0,381 $.