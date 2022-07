La production de Bitcoin du Marathon Q2 en baisse de 44% alors que la flotte reste paralysée | Cryptomonnaie

Marathon a connu un mois de production particulièrement difficile en juin après l’arrêt de 75 % de sa flotte. On ne sait toujours pas quand ses installations minières pourront revenir en ligne.

La société minière Bitcoin (BTC) Marathon Digital Holdings a connu une forte baisse de 43,8 % de la production de bitcoins au cours du deuxième trimestre 2022, juin s’inscrivant comme le mois le moins productif de la société depuis plus d’un an après la chute de son usine du Montana.

Dans sa dernière mise à jour sur les opérations minières publiée le 7 juillet, Marathon a indiqué avoir produit 707,1 Bitcoin au deuxième trimestre 2022, en baisse de 43,8 % par rapport aux 1258,6 Bitcoin extraits au premier trimestre 2022.

La productivité Bitcoin de Marathon a diminué jusqu’au deuxième trimestre 2022.

La production de Bitcoin de la société a été particulièrement touchée en juin, après que l’installation de Marathon à Hardin, dans le Montana, a été frappée par une énorme tempête le 11 juin qui a détruit la centrale électrique qui alimentait 75 % de sa flotte active.

La panne a fait de juin le mois le moins productif de l’entreprise depuis mars 2021 et menace de se poursuivre jusqu’en juillet, car à ce jour, l’installation du Montana n’a pas encore été remise en ligne et aucun nouveau bloc n’a été extrait du pool minier MARA depuis le 12 juin.

Le PDG de Marathon, Fred Thiel, a reconnu que la tempête de juin avait eu un impact majeur sur la productivité, mais a également rejeté une partie du blâme pour le manque de puissance de hachage sur les nouvelles installations minières de Marathon au Texas, qui ne sont pas encore allumées.

Thiel a déclaré que la société avait déjà installé 29 640 mineurs « représentant environ 2,9 exahashs par seconde » au Texas, bien que la mise sous tension de ses installations prévue en juin ne se soit pas encore concrétisée.

Thiel a déclaré que Compute North, la société hébergeant les installations minières pour les appareils de Marathon, ne pourra pas être alimentée tant que son fournisseur d’énergie n’aura pas obtenu « la confirmation par l’agence fédérale de son statut d’exonération fiscale ».

Le vice-président des communications d’entreprise de Marathon, Charlie Schumacher, a déclaré à Cointelegraph plus tôt ce mois-ci qu’il pourrait envisager de diversifier ses opérations minières dans d’autres États à l’avenir.

Schumacher a déclaré qu’en plus des installations existantes au Texas, la société explorait des options dans le Dakota, l’Oklahoma et la Géorgie.

Nous nous sommes déjà développés au Texas dans différentes installations afin de réduire la dépendance à une seule installation majeure. Obtenir la diversité géographique nous aidera à nous protéger à l’avenir.

Des inquiétudes ont surgi que davantage de mineurs de Bitcoin vendront des pièces afin de rester à flot au milieu de la hausse des coûts de l’énergie et de la baisse des équipements miniers et des prix de la cryptomonnaie. Cointelegraph a rapporté le 6 juillet que les revenus des mineurs étaient en baisse de plus de 70 % par rapport au sommet de novembre dernier.

Jusqu’à présent, les principaux mineurs tels qu’Argo, Bitfarms, Core Scientific et Riot Blockchain ont tous déclaré avoir vendu des pièces pour payer leurs factures. Schumacher a ajouté que Marathon n’avait pas encore vendu de pièces et n’envisageait pas actuellement de le faire, mais ne l’excluait pas comme une option.