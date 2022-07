First Mover Asia : L’ordonnance du tribunal de la capitale à trois flèches révèle des détails intéressants ; Le bitcoin dépasse les 21,5 000 $ | Cryptomonnaie

Les liquidateurs de la société singapourienne doivent protéger les actifs de la société, ce qui indique les convertir en tether ; l’éther et d’autres altcoins majeurs augmentent pour une quatrième journée consécutive.

Bonjour. Voici ce qui se passe :

Prix: Bitcoin dégage 21,5 000 $ un bon jour pour les cryptos.

Insights: L’ordonnance du tribunal de Three Arrows Capital révèle des détails intéressants; Le PDG Su Zhu et sa femme sont créanciers.

Des prix

Bitcoin (BTC) : 21 655$ +6,3%

Éther (ETH) : 1 238 $ + 6,9 %

Les plus gros gagnants

Actif Téléscripteur Retour Secteur DACS Shiba Inu SHIB +7,9% Devise Polygone MATIQUE +6,7% Plate-forme de contrat intelligente avalanche AVAX +5,5% Plate-forme de contrat intelligente

Les plus grands perdants

Il n’y a pas de perdants dans CoinDesk 20 aujourd’hui.

Bitcoin monte au-dessus de 21,5 000 $ ; Augmentation des autres cryptos

Les investisseurs semblent avoir vraiment apprécié les minutes du Federal Open Market Committee du mois dernier. Le procès-verbal, publié tard mercredi, a apaisé au moins certaines craintes concernant l’engagement de la banque centrale américaine à resserrer sa politique monétaire.

Les actions ont augmenté pour le quatrième jour consécutif, tout comme les crypto-monnaies qui se sont corrélées de plus en plus au cours de l’année écoulée avec les principaux indices boursiers.

Bitcoin s’échangeait récemment à environ 21 600 $, en hausse de plus de 6 % au cours des dernières 24 heures et dépassant tous les principaux altcoins à un moment donné. Depuis qu’elle est tombée en dessous de 18 500 dollars jeudi dernier, la plus grande crypto-monnaie a augmenté de plus de 16 %, au milieu de ce que de nombreux analystes considèrent comme une simple accalmie temporaire dans l’anxiété des investisseurs.

« Je ne le vois pas [crypto] récupérer instantanément », a déclaré Takaaki Koto, responsable mondial des ventes et du commerce à l’échange de crypto japonais BitFlyer, lors de l’émission First Mover de CoinDesk TV.

Ether, la deuxième plus grande crypto par capitalisation boursière, a augmenté de manière similaire au cours de la même période et changeait de mains au-dessus de 1 200 $. Les autres principales crypto-monnaies étaient fermement dans le vert, SOL et CRO augmentant respectivement de près de 5% et 6% à un moment donné. Les augmentations ont coïncidé avec les gains des actions alors que le Nasdaq, axé sur la technologie, a bondi de plus de 2% et que le S&P 500 et le Dow Jones Industrial Average ont chacun augmenté de plus d’un point de pourcentage.

Détermination de la Fed

La reprise est intervenue au milieu d’une Réserve fédérale désormais implacable dans sa quête pour maîtriser l’inflation. Le président de la Fed, Jerome Powell, a suggéré que d’autres hausses de taux d’intérêt compatibles avec les augmentations agressives de 50 et 75 points de base du printemps pourraient être envisagées. « Les participants ont convenu que les perspectives économiques justifiaient de passer à une position politique restrictive, et ils ont reconnu la possibilité qu’une position encore plus restrictive puisse être appropriée si les pressions inflationnistes élevées devaient persister », ont déclaré les minutes du FOMC.

Il s’ensuit également quelques indicateurs légèrement encourageants montrant une croissance économique moins vigoureuse qu’elle ne l’était plus tôt dans l’année. Parmi les dernières données, le département américain du Travail a indiqué que les demandes d’assurance-chômage avaient augmenté la semaine dernière, bien qu’elles restent à un niveau compatible avec un marché du travail solide. L’indice des directeurs d’achats non manufacturiers a légèrement diminué.

« De toute évidence, la rue reste sous surveillance en cas de récession », a écrit Jeffrey Halley, analyste principal du marché d’Oanda, dans un e-mail.

Crypto bonnes et mauvaises nouvelles

Pendant ce temps, l’industrie de la cryptomonnaie était aux prises avec un mélange de bonnes et de mauvaises nouvelles. Le prix d’Ether a semblé bénéficier de l’optimisme concernant la prochaine fusion d’Ethereum qui verra le protocole passer d’un protocole de preuve de travail à un protocole de preuve d’enjeu. Les administrateurs de la Fondation TON ont créé un nouveau fonds pour l’écosystème de 90 millions de dollars, poursuivant les récentes tentatives de relance du projet de blockchain fondé par Telegram.

Mais le mineur de bitcoins Compass a annoncé mercredi qu’il avait licencié 15% de ses employés et réduit la rémunération des dirigeants pour surmonter le ralentissement de la cryptomonnaie. Compass devient la dernière d’une série d’entreprises opérant au sein de l’industrie de la cryptomonnaie au sens large pour réduire leurs effectifs.

Koto de BitFlyer voit l’environnement rocheux actuel comme une opportunité possible pour l’industrie. « De nombreux problèmes sont en cours de résolution, qu’il s’agisse de réduire les coûts ou simplement d’accroître la sensibilisation aux risques, la gestion des risques, ou simplement d’essayer d’améliorer la confiance dans le système, que ce soit par la réglementation ou la stabilité.

Il a ajouté: « Ces choses prennent du temps. Mais les choses cryptomonnaies se produisent (à) une vitesse d’avance rapide. Cela pourrait arriver plus tôt. »

Marchés

S&P 500 : 3 902 + 1,5 %

DJIA : 31 384 +1,1%

Nasdaq : 11 621 +2,2%

Or : 1 740 $ -1,3 %

Connaissances

L’ordonnance du tribunal de la capitale Three Arrows révèle des détails intéressants

Un total de 2 319 bitcoins et 31 177 éthers, soit 80 millions de dollars, est la dette des comptes de trading Derebit qui a déclenché la liquidation de Three Arrow Capital, le fonds spéculatif crypto autrefois puissant qui avait près de 10 milliards de dollars sous gestion, selon un document judiciaire déposé dans les îles Vierges britanniques (BVI).

En mars 2020, au point le plus bas de la crypto, Derebit dit que Three Arrows a contracté un prêt libellé en bitcoin et en éther. Le 11 juin de cette année, Three Arrows a enfreint les exigences de marge et deux jours plus tard, Derebit a commencé à liquider le compte de Three Arrows conformément à ses instructions. Normalement, cela ne se produirait pas car le compte était un compte non liquidatif (contrairement à ce que la plupart des plébéiens de détail ont chez FTX), mais c’étaient des moments exceptionnels. Le 15 juin, le compte a été fermé et Derebit a demandé le paiement du manque à gagner qui s’élevait à 80 millions de dollars.

La plupart de cela a déjà été signalé. Mais il y a beaucoup plus d’éléments intéressants dans l’ordre qui ne font pas la une des journaux.

Sauvegarde des actifs

Par exemple, le juge président a ordonné aux liquidateurs chargés de « protéger la valeur des actifs de la société de la volatilité du marché ». Cela indique convertir n’importe quel crypto qu’il juge bon en dollars, ou un stablecoin comme tether (USDT).

Voilà pour la croyance sous-jacente que le bitcoin est une excellente réserve de valeur.

Le document judiciaire répertorie également Su Zhu et Kelly Kaili Chen, l’épouse du co-fondateur Kyle Davies, en tant que créanciers de la société, ce qui indique qu’ils sont sur la bonne voie pour être payés avant les autres. Un tel arrangement impliquerait les deux fonds prêtés à Three Arrows, peut-être au cours de ses premières années. Il s’agit d’un arrangement courant pour les startups, mais curieux pour celui qui existe depuis un peu moins d’une décennie et hyper rentable jusqu’à récemment.

Certes, l’idée que Su Zhu soit payé en tant que créancier pendant le processus de liquidation de Three Arrows ne sera pas populaire compte tenu des pertes institutionnelles en cascade causées par l’échec du fonds, ainsi que de la chute massive du prix du bitcoin et d’autres actifs numériques. . Mais il est créancier. Pour combien et pourquoi exactement seront explorés à une date ultérieure au fur et à mesure que cette procédure progresse devant les tribunaux.

Opération à Singapour

La question suivante est de savoir comment cela affectera les opérations de Three Arrows à Singapour. À la fermeture des bureaux le 7 juillet en Asie, il n’y avait aucune trace d’une ordonnance de liquidation de Three Arrows auprès du bureau de l’insolvabilité de Singapour. Il se peut que l’entreprise attende la fin du processus aux BVI avant de passer à autre chose.

Mais qu’adviendra-t-il des autres actifs de l’entreprise, comme TPS Capital, qui est tenu à distance ? Ce sera aux tribunaux de décider, et il pourrait y avoir une bataille particulièrement sanglante si certains créanciers estimaient qu’ils n’obtenaient pas un montant équitable alors qu’une filiale indépendante de la société génère toujours des rendements.

Événements importants

13 h HKT/SGT (5 h UTC) : étude économique du Japon (actualité/perspectives)

19 h 55 HKT/SGT (11 h 55 UTC) : discours de la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde

20 h 30 HKT/SGT (12 h 30 UTC) : taux de participation à la population active aux États-Unis (juin)