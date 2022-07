La coulée de boue est-elle terminée ? Le prix d’ApeCoin montre un rachat haussier | Cryptomonnaie

Le prix d’ApeCoin a imprimé des chandeliers engloutissants haussiers consécutifs sur le graphique de 3 heures.

Le prix APE a franchi avec succès et retesté la moyenne mobile simple sur 8 jours.

L’invalidation du scénario de tendance haussière est une brèche en dessous de 4,57 $.

Le prix d’ApeCoin montre de forts signaux haussiers indiquant un rallye supplémentaire de 18 à 20 %.

Objectifs de prix ApeCoin 6,15 $

Le prix d’ApeCoin montre une force haussière pour commencer la première semaine de juillet. Les haussiers ont réussi à établir un modèle de montée en puissance plus bas et ont récemment été propulsés de manière impulsive à partir de la ligne de tendance favorable sur des périodes intra-horaires. La récente violation de la barrière de 5,00 $ justifie la conviction que les traders ont beaucoup plus de carburant dans leurs réservoirs.

Le prix ApeCoin se négocie actuellement à 5,13 $. Le prix APE montre des preuves confondantes d’un rallye imminent dans l’indicateur de profil de volume. Un schéma de rampe très classique en faveur des haussiers a été établi sur le graphique de 3 heures tandis que le prix APE se consolide au-dessus du seuil récemment franchi de 5,00 $. De plus, la moyenne mobile simple (SMA) sur 8 jours a été dépassée le 4 juillet à 4,72 $, suivie d’un nouveau test et d’un rallye réussis le 5 juillet. Lorsqu’elles sont combinées, il semble qu’il y ait suffisamment de confluences haussières pour justifier l’ouverture d’une position longue visant pour 6,15 $.

Graphique APE/USDT sur 3 heures

L’invalidation du scénario de tendance haussière est une cassure sous la ligne de tendance ascendante qui relie les plus bas plus hauts récemment formés en juillet. Actuellement, le prix est de 4,57 $, mais il est susceptible d’augmenter si les traders peuvent continuer à maintenir leur support au fil du temps.

Si les baissiers dépassent 4,57 $, considérez le scénario de tendance haussière comme nul. Les baissiers se redresseront probablement vers 2,95 $, soit une baisse de 44 % par rapport au prix actuel de l’ApeCoin.