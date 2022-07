Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple : les cryptos sont prêts pour un rebond significatif | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin semble amorcer une petite tendance à la hausse et revenir à 21 969 $.

Le prix d’Ethereum se rapproche d’un plafond de prix avec le potentiel d’atteindre 1 300 $.

Le prix XRP a encore un long chemin à parcourir mais détient le plus de potentiel.

Le prix du Bitcoin, Ethereum et autres crypto-monnaies se remettent lentement mais sûrement des crypto-monnaies uppercut reçues ces dernières semaines et mois. Le commerce douloureux n’est pas encore terminé, comme le montre l’enquête Fund Manager Survey de Bank of America qui a révélé que les fonds spéculatifs organisaient une vente au rabais d’actifs tous risques, ce qui est la cause du marché baissier qui éclipse actuellement les marchés mondiaux. Alors que la liquidité s’épuise, les haussiers ont besoin de moins d’argent pour augmenter l’action des prix et fournir un peu d’air pour soulever les crypto-monnaies très battues.

Le prix du Bitcoin est sur le point de réserver des gains de 20%

Le prix du Bitcoin (BTC) commence à revenir au pays des vivants après son hibernation pendant l’hiver des crypto-monnaies. Bien que le commerce de la douleur ne soit pas terminé et que les investisseurs ne devraient pas sauter sur tout ce qui va à la hausse, un certain déroulement de la bande élastique baissière est en cours. Cela indique qu’il existe une fenêtre d’opportunité pour que le prix du Bitcoin augmente et réalise des gains, tout en tirant l’indice de force relative (RSI) de la survente, en le refroidissant et en encourageant davantage les traders à appuyer sur la gâchette.

Le prix BTC est configuré pour un swing trade parfait, avec un rebond sur la poignée de 19 036 $ puis un rallye vers un objectif de hausse proche de 21 969 $. Cela indique un solide commerce rentable de 15% tant que la tendance haussière est respectée et que des bas plus élevés peuvent être générés. Une fois qu’un jour de bourse rompt le modèle, cependant, un renversement et un retour à la base à 19 036 $ est le résultat le plus probable.

Graphique journalier BTC/USD

Le risque à la baisse vient du manque de gros investisseurs et de capitaux pour repousser l’action des prix plus profondément dans les + 20 000 $. Les traders pourraient voir l’opportunité de reconstituer une position courte massive à mesure que le prix du BTC augmente, entraînant un effondrement complet à 19 036 $. Les traders seront arrêtés et pourraient voir un autre pli alors que l’action des prix retombe vers 16 020 $.

Le prix Ethereum s’approche d’un test haussier

Le prix Ethereum (ETH) semble évoluer dans le même swing trade qui se forme dans l’action des prix Bitcoin et XRP, mais à un stade légèrement plus développé. Pour l’action des prix d’Ethereum, le plafond est déjà assez proche et pourrait être testé d’un jour à l’autre. En fonction du contexte actuel et de l’absence de nouveaux vents contraires, 1243,89 $ pourraient être testés et éventuellement cassés à la hausse.

Le prix des ETH pourrait donc être en train de livrer une cassure haussière avec des traders essayant d’effectuer une clôture quotidienne au-dessus de 1 243,89 $. S’ils réussissent, le pivot mensuel à 1 300 $ sera à gagner et pourrait ensuite être utilisé comme plate-forme de lancement pour une forte remontée vers 1 500 $, et la moyenne mobile simple (SMA) sur 55 jours agissant comme un prix plafond . Cela indiquerait un solide gain de 10 % jusqu’au pivot mensuel et un rendement de 30 % jusqu’à 1 500,00 $.

Graphique journalier ETH/USD

Un risque simple à prendre en compte est un rejet par rapport au haut de la fourchette où réside actuellement l’action des prix d’Ethereum. Un tel scénario verrait les traders incapables de dépasser 1 243 $ ou de se maintenir au-dessus pour une clôture quotidienne, et pour qu’un fondu commence. Cet évanouissement pourrait se transformer en une baisse plus profonde jusqu’à 1 000 $ et peut-être même en dessous vers 830 $.

Attendez-vous à ce que ce ne soit pas encore le début d’une tendance haussière pour le XRP

Le prix Ripple (XRP) affiche un schéma similaire à celui de ses frères et sœurs Bitcoin et Ethereum, avec des échanges de prix dans une bande passante définie et – pour le prix XRP en particulier – le prix actuel du marché se situant au milieu de cette fourchette. En tant que tel, s’impliquer maintenant nécessiterait un stop loss serré et une gestion commerciale solide. Tant que le prix du XRP ne tombe pas en dessous du plus bas de la journée, attendez-vous à voir cette pression à la hausse se poursuivre.

Le prix du XRP détient toujours 10 % de gains intrinsèques avec un objectif projeté à 0,3710 $, un niveau pivot historique qui coïncide avec le SMA de 55 jours qui commence à stagner en raison du creux. Ce double plafonnement des prix est susceptible de limiter les mouvements vers le haut. Un excellent rendement est à obtenir, mais seulement avec une bonne gestion commerciale afin que les pertes puissent être limitées au cas où les marchés se dégraderaient.

Graphique journalier XRP/USD

Comme mentionné dans le paragraphe précédent, l’action des prix se situe en plein milieu de la bande passante entre 0,3710 $ et 0,3043 $. Le risque est que les traders s’aventurent dans une position longue ici et deviennent des canards assis pour une pression facile et arrêtent le mouvement des traders. Un simple appariement des gains vers le niveau de base à 0,3043 $ indiquerait une perte de 8 % à ajouter aux livres.