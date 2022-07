Prédiction des prix XRP : comment le XRPL de Colombias pourrait déclencher le FOMO | Cryptomonnaie

Le prix Ripple a franchi avec succès les niveaux clés de Fibonacci.

Le prix XRP porte un sentiment optimiste du marché car leur nouveau logiciel NFT a été mis en œuvre avec succès.

L’invalidation de la tendance baissière est une brèche sous les plus bas du 18 juin à 0,28 $.

Le prix XRP de Ripple montre des signaux de trading optimistes au cours de la première semaine de juillet. Le sentiment du marché jette une lumière positive supplémentaire, ce qui pourrait induire une course haussière dans les prochains jours.

Le prix XRP semble bon

Le prix XRP de Ripple pourrait atteindre de nouveaux sommets en juillet, car les haussiers ont pu franchir des niveaux de résistance cruciaux lors de la séance de négociation à New York.

Le prix XRP de Ripple a imprimé des creux consécutifs plus élevés depuis qu’il a trouvé un support dans la zone de 0,30 $ le dernier jour de juin. Le 6 juillet, les haussiers ont réussi à reconquérir le niveau de retracement de Fibonacci de 61,8 % du plus bas mensuel de juin à 0,28 $ et du plus haut mensuel à 0,38 $. Il y a à peine une heure, les haussiers ont subtilement conquis le niveau de retracement de 50 %, imprimant une bougie engloutissante haussière à travers la barrière de 0,33 $ sur le graphique de 3 heures.

La hausse du prix du XRP survient à un moment passionnant pour l’entreprise. Les développeurs ont mis en œuvre avec succès un logiciel permettant aux artistes, collectionneurs et investisseurs NFT de dialoguer les uns avec les autres. De plus, il a été signalé que la Colombie utilisera officiellement un grand livre conçu par Ripple pour son inventaire de terrains commerciaux et de vente au détail. Alors que le prix Ripple monte actuellement à 0,34 $, il semble que les étoiles s’alignent en faveur d’une course haussière, avec le plus haut mensuel de juin à 0,38 $ comme un régal pour les commerçants intrajournaliers.

Graphique XRP/USDT sur 3 heures.

Le prix XRP de Ripple est toujours confronté au dilemme actuel avec la SEC et a récemment embauché de nouveaux avocats pour mettre fin à la querelle implacable. Garder une invalidation en dessous du creux de 0,28 $ est le pari le plus sûr pour les commerçants qui cherchent à entrer sur le marché. La rivalité judiciaire en cours est connue pour déclencher des pics de volatilité soudains, parfois basés sur la seule spéculation.

L’invalidation de la tendance haussière reste à 0,28 $. Si les baissiers franchissent ce seuil, les traders doivent s’attendre à une chute à 0,20 $, entraînant une baisse de 37 % par rapport au prix XRP actuel.