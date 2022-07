C’est le signal que les traders doivent attendre avant de trader le prix Chainlink | Cryptomonnaie

Le prix Chainlink est sur une petite voie vers une reprise.

Le sentiment mondial du prix LINK semble toujours baissier, mais la pression monte.

En fonction de l’évasion, attendez la confirmation avant de choisir votre camp en tant que trader.

Le prix de Chainlink (LINK) est actuellement bloqué dans deux jeux techniques avec deux résultats possibles à la baisse et un résultat possible à la hausse. En fonction de l’évolution de l’action des prix dans LINK, les traders doivent s’abstenir d’essayer de prépositionner dans un trade. Au lieu de cela, attendez le signal et la cassure dans les deux sens et rejoignez la tendance plutôt que d’essayer d’anticiper n’importe quel mouvement et de vous faire arrêter à la fin.

LINK entre trois jeux techniques

Le prix Chainlink est pris dans trois jeux techniques, dont nous discuterons dans cet article. Le premier jeu est le triangle baissier avec la ligne de tendance descendante rouge comme côté incliné et le niveau pivot de support noir à 5,27 $ comme base du triangle. Attendez-vous à ce que l’action des prix rebondisse sur les deux lignes techniques avant de finalement casser sous la ligne horizontale noire et d’atteindre de nouveaux creux en dessous de 5,27 $ vers 4,50 $ au niveau de support mensuel S1.

Le prix LINK pourrait également être dans un fanion avec un résultat baissier alors que les lignes de tendance rouge et verte approchent de leur consolidation. L’action des prix respectant bien les deux lignes de tendance, attendez-vous à ce que les acheteurs et les vendeurs soient pressés les uns contre les autres avec des hauts plus bas et des bas plus élevés. À un moment donné, une cassure se produira, et à la cassure de la ligne de tendance ascendante verte, les baissiers se précipiteront, faisant baisser l’action des prix vers 5,27 $ et peut-être même la voyant dépasser vers 4,50 $ dans une descente similaire vers le triangle baissier mentionné précédemment. .

Graphique journalier LINK/USD

Enfin, une cassure haussière du fanion pourrait également se produire. Certes, en voyant le patch mou qui plane actuellement dans les crypto-monnaies avec plusieurs paires qui récupèrent un peu et se lient avec de petits gains consécutifs. Cela indiquerait que non seulement la ligne de tendance descendante rouge est cassée, mais que la moyenne mobile simple sur 55 jours est également d’environ 7,00 $. À partir de là, un rallye pourrait être démarré et tenter de combler l’écart entre le SMA de 55 jours et le SMA de 200 jours, atteignant 13,53 $, ce qui est également un niveau historique pivot.