JUST IN: C’est à ce moment que le hard fork Merge d’Ethereum sera activé | Cryptomonnaie

Ethereum Merge est plus proche de la réussite du testnet Sepolia. La dernière étape avant la transition d’Ethereum vers la preuve de participation est le test de Goerli. Les développeurs de protocoles ont assuré aux détenteurs d’Ethereum qu’il n’y aurait plus de retard dans la chronologie de fusion.

Ethereum Merge se rapproche après la réussite du test Sepolia. Les développeurs ont terminé avec succès l’avant-dernière fusion du réseau de l’environnement de test. Sepolia était le deuxième des trois réseaux de test publics à traverser la fusion.

Après la réussite de Ropsten et Sepolia, Goerli est la prochaine ligne de tests, avant la transition d’Ethereum de Proof-of-Work à Proof-of-Stake. Ropsten a été achevé le 8 juin. Le succès de l’avant-dernier test a été la clé de la chronologie Ethereum Merge.

Lors du test Sepolia, le réseau est passé en Proof-of-Stake lorsque la difficulté totale terminale (TTD) a dépassé 17 000 000 000 000 000 vers 17h00 GMT. Aucun problème significatif n’a été signalé dans le test Sepolia et il s’agissait d’un processus en deux étapes. Les opérateurs ont mis à jour ensemble leurs clients de couche de consensus et de couche d’exécution.

La fusion de Sepolia a été activée en deux phases, la première à une hauteur d’époque sur la chaîne de balises et la seconde après avoir atteint la valeur de difficulté totale sur la couche d’exécution.

Le volume total d’Ethereum jalonné de contrats de dépôt sur ETH2 a dépassé 13 millions d’ETH. Il s’agit d’un nouveau record pour Ethereum jalonné après le lancement de Beacon Chain en décembre 2020.

La valeur totale des ETH jalonnés est de 15 milliards de dollars. La valeur de l’ETH jalonnée a chuté en réponse à la baisse des prix d’Ethereum. En décembre 2021, la valeur de l’ETH dans le contrat de dépôt était de 40 milliards de dollars, mais avec une baisse de 70 % depuis lors, elle a fait chuter la valeur en USD de l’ETH2.

Vitalik Buterin, le co-fondateur d’Ethereum, a partagé ses réflexions sur la fusion Ethereum. Buterin pense que les défis associés à la fusion du réseau principal seront différents car il inclura « beaucoup plus d’infrastructures tierces qui ne sont pas présentes sur les réseaux de test ».

Buterin a été cité comme disant,

Il peut donc y avoir des problèmes non critiques comme celui-ci qui apparaîtront simplement dans la fusion que nous n’attrapons pas avec ces tests […] Il y a beaucoup de périphériques qui ne sont tout simplement pas testés et c’est inévitable et probablement bien.