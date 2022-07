Boris Johnson va démissionner alors que la pression des démissions ministérielles monte | Cryptomonnaie

Boris Johnson a démissionné au milieu d’un scandale qui a poussé une soixantaine de membres du gouvernement à démissionner en signe de protestation. (Dan Kitwood/Getty Images)

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a déclaré qu’il démissionnerait jeudi après qu’une série de ministres aient quitté son gouvernement au milieu d’un scandale concernant la nomination du whip en chef adjoint Chris Pincher.

L’ancien chancelier de l’Échiquier Rishi Sunak et le ministre de la Santé Sajid Javid ont été les premiers et les plus hauts fonctionnaires à démissionner mardi, affirmant que le public méritait qu’un « gouvernement soit dirigé correctement » et avec « intégrité ». Environ 60 membres du gouvernement avaient démissionné jeudi matin, a rapporté Sky News.

« C’est clairement la volonté du Parti parlementaire conservateur, qu’il y ait un nouveau chef de ce parti et je suis d’accord », a déclaré Johnson dans une émission depuis l’extérieur de son domicile de Downing Street. « Nous avons vu à Westminster quand le troupeau bouge, il bouge. Et, mes amis, en politique, personne n’est absolument indispensable. »

Mercredi, le ministre de la Ville, John Glen, qui en avril a déclaré le Royaume-Uni « ouvert aux activités de cryptomonnaie », a également démissionné. Il a souligné plus explicitement la gestion de la nomination du Pincher et le « mauvais jugement » de Johnson. Le gouvernement a également été accusé d’avoir organisé des fêtes illégales pendant les fermetures de Covid.

Les démissions entraîneront probablement des retards dans la législation sur la cryptomonnaie. Le sous-gouverneur de la Banque d’Angleterre, Jon Cunliffe, a déclaré mercredi que les plans des régulateurs pour une législation sur les pièces stables avaient déjà été retardés par le désarroi du gouvernement. En avril, Glen et Sunak ont ​​annoncé des projets de législation sur la cryptomonnaie, et le Trésor a depuis publié une consultation sur la réglementation des stablecoins systémiques.