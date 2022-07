AMD peut soutenir Bitcoin : analyse d’Elliott Wave | Cryptomonnaie

Bonjour les commerçants, aujourd’hui, nous allons parler d’AMD, de son action sur les prix d’un point de vue technique et de la structure des vagues du point de vue des vagues d’Elliott. Nous le comparerons également à Bitcoin, car les deux actifs appartiennent au secteur technologique.

Advanced Micro Devices – AMD est une multinationale américaine de semi-conducteurs qui développe des processeurs informatiques, des cartes graphiques et des technologies connexes pour les marchés professionnels et grand public. Nous savons que les cartes graphiques sont utilisées pour l’extraction de crypto-monnaie et c’est la raison pour laquelle il existe une corrélation positive entre AMD et Bitcoin.

Si nous jetons un coup d’œil au graphique hebdomadaire, nous pouvons clairement voir une tendance haussière et du point de vue de la vague d’Elliott, nous la voyons toujours se dérouler cinq vagues vers le haut. Le déclin actuel par rapport aux sommets semble lent, saccadé et superposé, ce qui indique une correction de la vague IV. Nous pensons donc qu’AMD approche maintenant d’un support important et solide au niveau de l’ancienne vague (IV), de la ligne de support du canal EW et de la moyenne mobile sur 200 semaines.

Eh bien, si nous sommes sur la bonne voie, alors AMD pourrait bientôt commencer à rebondir et à récupérer dans la vague V et si nous respectons une corrélation positive, alors Bitcoin pourrait facilement suivre.

Obtenez un accès complet à notre analyse Premium pendant 14 jours. Cliquez ici!