Que faire alors que l’AVAX d’Avalanche montre des signes de longue compression | Cryptomonnaie

Le prix AVAX montre une affinité pour monter et retester l’obstacle de 21,47 $, mais cela pourrait être un piège.

Les investisseurs doivent noter qu’une série de creux égaux reste inexploitée à 15,97 $, ce qui ajoute de la crédibilité à une éventuelle compression à court terme.

Une clôture en chandelier de quatre heures qui transforme l’obstacle de 21,47 $ en un plancher de support pourrait invalider la thèse du short squeeze.

Le prix d’AVAX a connu une poussée de l’élan haussier qui a été utile à ses détenteurs. Cependant, certains investisseurs pourraient bientôt être victimes d’un short squeeze de la part des teneurs de marché.

Le prix AVAX reste stable

Le prix AVAX a chuté de 28 % après avoir augmenté de 60 % entre le 18 juin et le 26 juin. Cette baisse est essentiellement une inversion moyenne. Selon le camp qui prend le contrôle, Avalanche se dirigera dans cette direction.

Pour l’instant, un rapide coup d’œil au prix d’AVAX montre que les acheteurs ont le contrôle, car l’altcoin a augmenté de 24 % au cours des six derniers jours et il semble qu’il continuera à monter. Dans un tel cas, les investisseurs peuvent s’attendre à un nouveau test de 21,47 $. La poussée vers le haut, cependant, pourrait être un leurre tendu par les teneurs de marché.

Les creux égaux formés autour de 15,97 $ ont une liquidité d’arrêt de vente reposant en dessous d’eux, qui a été inexploitée. Ainsi, cette décision de retester 21,47 $ pourrait être l’occasion idéale pour les teneurs de marché de piéger les investisseurs qui achètent l’altcoin en inversant la hausse et en faisant baisser le prix d’AVAX.

Il est recommandé aux acteurs du marché intéressés d’attendre pour ouvrir des positions longues après que le prix AVAX ait franchi la barrière de 15,97 $ ou lors du nouveau test du niveau de support de 14,75 $.

Graphique AVAX/USDT sur 1 jour

Cependant, si le prix AVAX produit un chandelier de quatre heures au-dessus de 21,47 $ et le transforme en un plancher de support, cela invalidera la thèse de compression courte et suggérera à la place que le prix AVAX augmentera et retestera la barrière de 27,89 $.