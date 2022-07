La solution de mise à l’échelle Ethereum immuable X permettra des retraits Ether-to-dollar | Cryptomonnaie

La solution de mise à l’échelle d’Ethereum Immutable X permettra aux utilisateurs de recevoir des dollars américains sur leurs comptes bancaires lors de retraits d’éther, ont déclaré les développeurs cette semaine.

L’éther offframp est disponible pour tout développeur construisant sur Immutable. Les développeurs peuvent permettre à leurs utilisateurs de vendre l’éther basé sur la couche 2 et de faire déposer le produit directement sur leurs comptes bancaires.

Les solutions décentralisées de couche 2 comme Immutable X permettent des transactions plus rapides, moins chères et plus économes en énergie que le réseau principal Ethereum. Selon les documents du développeur, Immutable peut traiter plus de 9 000 transactions par seconde (tps), tandis que le réseau Ethereum affiche une moyenne de 10,54 tps jeudi matin.

Il s’agit de l’une des premières instances d’une application de couche 2 permettant aux utilisateurs de retirer directement des avoirs en éther en dollars américains. Les transactions fiduciaires sont traitées via la société de paiement cryptomonnaie Moonpay.

Le service de retrait n’est actuellement disponible que dans l’Union européenne, au Royaume-Uni et dans certains États américains.

Le fondateur immuable, Robbie Ferguson, a déclaré à CoinDesk que le service arrive à un moment où la communauté crypto fait face à des problèmes de prêteurs crypto centralisés.

« Les produits centralisés qui ont échoué au cours des 6 derniers mois ont mis en évidence l’importance de la propriété décentralisée », a déclaré Ferguson dans un message Twitter. « Désormais, n’importe qui peut prendre son ETH et recevoir des USD sur son compte bancaire. »

Les retraits sur les produits de prêt cryptomonnaies populaires, mais centralisés, tels que Celsius, restent suspendus car le marché de la cryptomonnaie a connu un risque de contagion en juin en raison de l’effondrement de terraUSD (UST) à la mi-mai et du fonds cryptomonnaie Three Arrows en juin.