Les crypto-monnaies augmentent après les actions | Cryptomonnaie

Bitcoin est en hausse d’environ 1% en 24 heures à 20 400 $. Ethereum a ajouté 3,2 %, tandis que les autres 10 principaux altcoins ont gagné entre 0,7 % (Dogecoin) et 2,8 % (XRP). Les acheteurs se sont préparés sur le dos d’indices boursiers positifs malgré le renforcement du dollar.

La capitalisation boursière totale des crypto-monnaies, selon CoinMarketCap, a augmenté de 1 % du jour au lendemain pour atteindre 916 milliards de dollars. L’indice « crypto peur et cupidité » est resté inchangé jeudi, restant à 18 points (« peur extrême »).

Le bitcoin a rebondi après une baisse en début de journée lors de la session américaine de mercredi grâce au renforcement des indices boursiers américains.

Le blogueur populaire de Twitter Bluntz estime que l’image technique actuelle sur les graphiques BTC et ETH suggère qu’une augmentation massive du marché de la crypto-monnaie est imminente.

Le vétéran du marché Peter Brandt, qui a prédit l’hiver crypto 2018, s’attend à ce que le bitcoin tombe à 14 000 $. À son avis, un motif « fanion » peut se former sur le graphique BTC, ce qui implique une nouvelle baisse.

Le marché des crypto-monnaies ressemble de plus en plus aux marchés boursiers et pétroliers, a déclaré l’économiste en chef de Coinbase et on ne devrait guère comparer Bitcoin à l’or.

La Réserve fédérale américaine a annoncé que les monnaies numériques de la banque centrale n’entraîneront pas de changements radicaux dans le système monétaire international, de sorte qu’elles ne menacent pas le statut du dollar américain.

La Banque d’Angleterre est préoccupée par l’impact à long terme des crypto-monnaies sur le système financier et, compte tenu des «vulnérabilités» du marché sur le marché de la cryptomonnaie, a proposé des règles plus strictes pour l’industrie de la cryptomonnaie.